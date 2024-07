Langquaid besteht Bewährungsprobe gegen Bogen

Ein interessanter Vergleich wurde den Zuschauern auf der Schulsportanlage zwischen dem Bezirksligisten TSV Langquaid und dem Landesligisten TSV Bogen geboten. Die Donaustädter, die auf Tobias Haumer, Balthasar Sabadus, Alexander Sigl und Marko Subara verzichten mussten, trafen auf ebenso lauffreudige und motivierte Laabertaler, die ihrerseits Chris Gräßlin, Markus Weiherer und die erst später eingreifenden Köppel-Brüder nicht zur Verfügung hatten. Die Wax-Schützlinge gingen bereits nach acht Minuten in Führung, als dem unter Druck gesetzten Schlussmann Simon Weinzierl ein unglückliches Eigentor unterlief. Nach 16 Minuten verhinderte Keeper Christoph Aiwanger mit einer Glanzparade den Ausgleich. In der 40. Minute musste Abwehrchef Christoph Blabl verletzungsbedingt den Platz verlassen, Co-Spielertrainer Patrick Slodarz übernahm dessen Aufgabe. Bei zwei Möglichkeiten durch Thomas Blabl und einer durch Daniel Beerschneider lag der zweite Treffer der Hausherren in der Luft, doch Bayernliga-Schiedsrichter Tim Grunert bat beim Stand von 1:0 in die Halbzeitpause.