Langlingen gewinnt das Spitzenspiel - Eversen/Sülze gleicht 0:3 aus

Am 6. Spieltag der Kreisliga Celle sicherte sich der MTV Langlingen im Spitzenspiel mit einem knappen Sieg seine makellose Bilanz. Der TuS Eversen/Sülze beeindruckte mit einer Aufholjagd und der 1. FC Celle konnte in doppelter Unterzahl seinen ersten Saisonsieg feierte. Der Spieltag im Überblick.

In einem spannenden Duell holte der TuS Eversen/Sülze einen 0:3-Rückstand auf und erkämpfte sich in letzter Minute ein 3:3-Unentschieden. Die Gastgeber dominierten die erste Halbzeit und lagen zur Pause komfortabel in Führung. Doch Eversen/Sülze startete eine bemerkenswerte Aufholjagd und erzielte durch Marc Gyüker in der 90. Minute den Ausgleich. „Trotz der spektakulären Aufholjagd fühlt sich das Remis wie eine Niederlage an“, kommentierte TuS Eversen/Sülze das Spiel auf Instagram.





Der VfL Westercelle II setzte sich souverän mit 4:1 gegen den FC Firat Bergen durch. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und führten zur Pause mit 3:0. Firat Bergen konnte nach der Pause durch Diyan Kaska verkürzen, doch Lars Preißner sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. „Die schwache erste Halbzeit wurde uns zum Verhängnis, sodass wir die Punkte nicht in Bergen behalten konnten“, erklärte der FC Firat Bergen auf Instagram.