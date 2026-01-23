Langlauf statt Fußball: Hankofens Auftakt beginnt mit einer Absage

Die SpVgg Hankofen-Hailing ist am Montag in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern eingestiegen. Die "Dorfbuam" müssen Gas geben, droht doch auf dem vorletzten Tabellenplatz der Abstieg in die Bayernliga. Die Mannschaft ist hochmotiviert, doch der Winter macht derzeit einen Strich durch die Rechnung.

Am morgigen Samstag sollte eigentlich das erste Testmatch 2026 auf dem Programm stehen. Hankofen und die SpVgg Landshut wollten sich auf dem neuen Kunstrasenplatz in Straubing zum Kräftemessen treffen - doch daraus wird nichts. Der reizvolle Vergleich zweier niederbayerischer Topteams findet nicht statt. "Es wurde zwar versucht, den Platz vom Schnee freizuräumen, dennoch sind einige eisige Stellen übriggeblieben, die bei diesen tiefen Temperaturen auch nicht verschwinden. Deshalb macht ein Testspiel keinen Sinn, die Verletzungsgefahr wäre viel zu hoch", betont Hankofens Coach Tobias Beck, der bereits am Dienstag mit seiner Truppe am Peterswöhrd auf dem künstlichen Geläuf weilte. Doch auch die Trainingseinheit konnte nicht wie geplant durchgezogen werden: "Aufgrund der eben genannten Umstände mussten wir nach einer halben Stunde abbrechen, weil es einfach viel zu gefährlich war. Die Jungs mussten dann eben einige Läufe durchziehen."

Langlauf- und Temabuildingeinheit am Samstag in St. Englmar.



Am Montag absolvierten die Hankofener fast schon traditionell zum Auftakt in die Winter-Vorbereitung eine Kraft-Ausdauereinheit im Fitnessstudio "Physical Concepts" in Neuhausen (Lkr. Deggendorf), am gestrigen Donnerstag war die SpVgg zu Gast beim ehemaligen Landesliga-Kicker Marco Kenneder, der sich nach seiner aktiven Laufbahn zum Fitness-Enthusiasten entwickelt hat und die Spieler unter seine Fittiche nahm. "Das Training fand in einer unbeheizten, kleinen Halle stand. Die Jungs mussten über ihre Grenzen gehen, das war richtig stark. Das ist auch unser Motto für die Frühjahrsrunde: Wir wollen unsere Grenzen verschieben und körperlich ans Limit gehen, damit wir erfolgreich sind", so Beck. Das Improvisieren aufgrund der winterlichen Witterung geht am heutigen Freitag weiter: Cageball in Reisbach steht auf dem Programm, "um zumindest ein bisschen ein Gefühl für den Ball zu bekommen", wie es Beck beschreibt.



