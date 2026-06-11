Langjähriges Arminia-Talent möchte nächsten Schritt in Gütersloh gehen

Justin Lukas (l.) bei der Vertragsunterzeichnung mit Rob Reekers, Sportlicher Leiter des FC Gütersloh. – Foto: FC Gütersloh

Der 20-jährige Justin Lukas stammt aus der Nachwuchsschmiede des DSC Arminia Bielefeld und war seit vergangenen Sommer Bestandteil der neu gegründeten U21. Von Beginn an gehörte der Youngster in seinem ersten Seniorenjahr zum Stammpersonal und absolvierte 32 Oberliga-Partien. Nun soll der nächste Schritt beim Regionalligisten FC Gütersloh erfolgen.

Lukas feierte bei der Arminia u. a. mit der U17 die Deutsche Meisterschaft. Bereits zur Junioren-Zeit schnupperte er Profi-Luft in der 1. Mannschaft und kam in der 3. Liga und im Westfalenpokal insgesamt fünfmal in den Saisons 2023/24 und 2024/25 zum Einsatz.

„Justin ist ein talentierter junger Spieler aus der Region“, sagt FCG-Trainer Julian Hesse. „Für sein junges Alter ist er physisch sehr stark, bringt viel Power und Intensität mit. Also alles Dinge, die genau zu unserem Spielstil passen. Wir trauen ihm zu, dass er bei uns die nächsten Schritte gehen kann. Bei Arminias U21 hat er oft in der Innenverteidigung gespielt, wir sehen ihn eher als Linksverteidiger. Dafür haben wir ihn geholt."