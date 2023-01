Langeweile? Nicht in der B-Liga! Teaser KLB DILLENBURG: +++ Die Zwischenbilanz der Fußball-B-Liga Dillenburg fördert Erstaunliches und Kurioses zutage. Von Blitztoren, Naturgewalten und sportlichen Paukenschlägen +++

Dillenburg. Langeweile? Die kam in der Fußball-B-Liga Dillenburg in der bisherigen Runde nie auf. Die 17 bislang absolvierten Spieltage standen ganz im Zeichen von Naturgewalten, Kuriosem und sportlichen Paukenschlägen. Zeit für eine Zwischenbilanz, ehe die Runde am 26. Februar mit zwei vorgezogenen Partien fortgesetzt wird.