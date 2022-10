Langengeislinger Zweite verpasst Anschluss an die Tabellenspitze Glückliches Remis gegen Tabellenelften

Langengeisling – Trainer Sebastian Held war allerdings froh, dass es überhaupt zu einem Punkt gereicht hat. „Der HSV war 90 Minuten lang gefährlicher und auch zweikampfstärker. Und wir haben einen schmeichelhaften Elfmeter bekommen.“

Die erste Halbzeit war ein Langweiler. „Unsere Offensive hat überhaupt nicht stattgefunden“, kritisierte Held. Die einzige Chance, ein Schuss aus zwölf Metern von Douglas Wilson, parierte Gästetorwart Maximilian Karpfinger. Aber dessen Geislinger Kollege Max Millisterfer hatte bei zwei Hörlkofener Weitschüssen wenig Mühe.

Im zweiten Durchgang gaben die Gäste Gas. „Da hast du nicht gemerkt, dass die am Sonntag ein schweres Spiel in Eitting hatten“, sagte Held und schwärmte sogar ein wenig von Hörlkofens Führung in der 64. Minute: „Das war super rausgespielt.“ Letztlich vollstreckte Moritz Konrad, der bester Mann auf dem Platz war und nur sechs Minuten später mit einem Weitschuss auf 2:0 erhöhte.