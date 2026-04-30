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Langenfelder Derby mit Einfluss im Aufstiegskampf
Kreisliga A Remscheid-Solingen: Dem VfB Langenfeld fehlen nur zwei Zähler auf auf die Tabellenspitze. Im Derby gegen den GSV gilt es, sich in der engen Spitzengruppe zu behaupten.
von Markus Becker · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der GSV kann dem Lokalrivalen ein Beinchen stellen. – Foto: Michael Heinz Kelleners
Die vier bestplatzierten Teams in Gruppe 1 trennen lediglich zwei Zähler. Bis zum Saisonschluss können Nuancen entscheiden. Tabellenführer TSV Solingen II dürfte ohne Einsatz am Wochenende seinen Platz an der Sonne. Dahinter lauert unter anderem der VfB Langenfeld, der den GSV zum Derby empfängt.
In Gruppe 2 grüßt der SSV Bergisch Born II von oben und könnte seinen Vorsprung mit einem Dreier gegen Liga-Schießbude Türkiyemspor Remscheid weiter ausbauen.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.
31. Spieltag 10.05.26 TSV Solingen II - VfB 06 Langenfeld 10.05.26 SC Germania Reusrath II - Sportfreunde Baumberg II 10.05.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - HSV Langenfeld II 10.05.26 1. FC Sport-Ring Solingen - VfB Marathon Remscheid 10.05.26 SSV Bergisch Born III - Dersimspor Solingen 10.05.26 Inter Monheim - SV Solingen 08/10 II