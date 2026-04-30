 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Langenfelder Derby mit Einfluss im Aufstiegskampf

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Dem VfB Langenfeld fehlen nur zwei Zähler auf auf die Tabellenspitze. Im Derby gegen den GSV gilt es, sich in der engen Spitzengruppe zu behaupten.

von Markus Becker · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der GSV kann dem Lokalrivalen ein Beinchen stellen.
Der GSV kann dem Lokalrivalen ein Beinchen stellen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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Die vier bestplatzierten Teams in Gruppe 1 trennen lediglich zwei Zähler. Bis zum Saisonschluss können Nuancen entscheiden. Tabellenführer TSV Solingen II dürfte ohne Einsatz am Wochenende seinen Platz an der Sonne. Dahinter lauert unter anderem der VfB Langenfeld, der den GSV zum Derby empfängt.

In Gruppe 2 grüßt der SSV Bergisch Born II von oben und könnte seinen Vorsprung mit einem Dreier gegen Liga-Schießbude Türkiyemspor Remscheid weiter ausbauen.

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So läuft der 30. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
15:00

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
13:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag
10.05.26 TSV Solingen II - VfB 06 Langenfeld
10.05.26 SC Germania Reusrath II - Sportfreunde Baumberg II
10.05.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - HSV Langenfeld II
10.05.26 1. FC Sport-Ring Solingen - VfB Marathon Remscheid
10.05.26 SSV Bergisch Born III - Dersimspor Solingen
10.05.26 Inter Monheim - SV Solingen 08/10 II

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So läuft der 30. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
12:30

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
15:30

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
15:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
15:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
15:00

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So geht es weiter

31. Spieltag
10.05.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Genclerbirligi Opladen
10.05.26 Türkiyemspor Remscheid - Dabringhauser TV
10.05.26 SC Ayyildiz Remscheid - TS Struck
10.05.26 TuS Quettingen - TG Hilgen
10.05.26 SSV Lützenkirchen - SSV Dhünn
10.05.26 BV Bergisch Neukirchen - SSV Bergisch Born II
10.05.26 Hastener TV - GSV Langenfeld II
10.05.26 SC Leichlingen - SC 08 Radevormwald

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