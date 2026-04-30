Langenfelder Derby mit Einfluss im Aufstiegskampf

Der GSV kann dem Lokalrivalen ein Beinchen stellen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Die vier bestplatzierten Teams in Gruppe 1 trennen lediglich zwei Zähler. Bis zum Saisonschluss können Nuancen entscheiden. Tabellenführer TSV Solingen II dürfte ohne Einsatz am Wochenende seinen Platz an der Sonne. Dahinter lauert unter anderem der VfB Langenfeld, der den GSV zum Derby empfängt.

In Gruppe 2 grüßt der SSV Bergisch Born II von oben und könnte seinen Vorsprung mit einem Dreier gegen Liga-Schießbude Türkiyemspor Remscheid weiter ausbauen.