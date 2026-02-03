Langeneke ärgert sich über die Standardschwäche von Fortunas U23

Zweites Spiel des Jahres, zweite 0:2-Niederlage: So lautet die nüchterne Bilanz von Fortuna Düsseldorfs U23 seit dem Jahreswechsel. Dennoch lohnt es sich, die beiden Partien genauer zu betrachten. Denn während die „Zwote“ gegen Rot-Weiß Oberhausen klar unterlegen war und seit der 26. Minute einem Rückstand hinterherlief, war die Partie gegen den FC Gütersloh (0:2) über weite Strecken ausgeglichen. Die Begegnung war lange offen und hätte in beide Richtungen kippen können – dann kassierte Fortuna jedoch abermals einen Gegentreffer nach einem Standard, der die vierte Niederlage in Serie einleitete.
„Kleinigkeiten entscheiden solche Spiele und dann sind Standardsituationen ein brutal wichtiges Stilmittel“, bilanzierte Gäste-Trainer Julian Hesse. Denn vor dem Standardtreffer kamen die Gütersloher nur selten gefährlich vor das Tor von Milan Czako. In der ersten Hälfte flogen zwar viele Flanken in dessen Strafraum, die aber von der Düsseldorfer Defensive gut entschärft wurden. In der Offensive hingegen fehlte den Rot-Weißen häufig der entscheidende Zug zum Tor. „In der ersten Halbzeit war aus meiner Sicht der FC Gütersloh im Vorteil“, sagte U23-Coach Jens Langeneke.
Dessen Team hatte nach dem Seitenwechsel die beste Phase. Luca Raimund kam nach seiner Einwechslung auf der rechten Seite einige Male in Richtung Strafraum, doch auch der Profi-Leihgabe gelang es genauso wie den Rückkehrern Bindemann und Quiala Tito nicht, den Ball im Tor unterzubringen. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel, gerade auch im letzten Drittel. Insgesamt hatten wir aber zu wenig Torgefahr, um gefährlich werden zu können“, resümierte Langeneke.
In einer Phase, in der der Spielausgang völlig offen war, fing sich die „Zwote“ jedoch den spielentscheidenden Treffer. Nach einem Freistoß kam Jannik Borgmann an den Ball und leitete mit seinem Kopfballtreffer die Düsseldorfer Niederlage ein. Dabei sind Standardsituationen schon länger ein Problem der U23: Bereits in den beiden Spielen vor dem Jahreswechsel gegen die Nachwuchsmannschaften von Bochum und Mönchengladbach fiel der Treffer zum 0:1 nach einem ruhenden Ball.
Dementsprechend kam auch Langeneke nach Abpfiff auf die Thematik zu sprechen: „Standardsituationen sind wieder ein großes Thema – nicht erst heute. Sowohl offensiv als auch defensiv müssen wir uns deutlich steigern, sonst wird es schwer.“ Nach dem Treffer war dem Offensivspiel der Flingerner der Stecker gezogen, eine Chance auf den Ausgleich sprang nicht mehr heraus. Kurz vor Schluss lenkte Leo Mirgartz den Ball nach einer scharfen Hereingabe noch zum 0:2 ins eigene Tor. Die „Zwote“ muss also mindestens bis zur am kommenden Samstag anstehenden Partie gegen den 1. FC Bocholt (14 Uhr, Stadion am Hünting) auf das erste Tor und die ersten Punkte des Jahres warten.
