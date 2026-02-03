Langeneke ärgert sich über die Standardschwäche von Fortunas U23

In einer Phase, in der der Spielausgang völlig offen war, fing sich die „Zwote“ jedoch den spielentscheidenden Treffer. Nach einem Freistoß kam Jannik Borgmann an den Ball und leitete mit seinem Kopfballtreffer die Düsseldorfer Niederlage ein. Dabei sind Standardsituationen schon länger ein Problem der U23: Bereits in den beiden Spielen vor dem Jahreswechsel gegen die Nachwuchsmannschaften von Bochum und Mönchengladbach fiel der Treffer zum 0:1 nach einem ruhenden Ball.

Dementsprechend kam auch Langeneke nach Abpfiff auf die Thematik zu sprechen: „Standardsituationen sind wieder ein großes Thema – nicht erst heute. Sowohl offensiv als auch defensiv müssen wir uns deutlich steigern, sonst wird es schwer.“ Nach dem Treffer war dem Offensivspiel der Flingerner der Stecker gezogen, eine Chance auf den Ausgleich sprang nicht mehr heraus. Kurz vor Schluss lenkte Leo Mirgartz den Ball nach einer scharfen Hereingabe noch zum 0:2 ins eigene Tor. Die „Zwote“ muss also mindestens bis zur am kommenden Samstag anstehenden Partie gegen den 1. FC Bocholt (14 Uhr, Stadion am Hünting) auf das erste Tor und die ersten Punkte des Jahres warten.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: