Landesverband verkauft Namensrechte der Landesliga: "Ein Volltreffer"

So spielen die 34 Mannschaften in Sachsen-Anhalts zweithöchster Spielklasse ab sofort in der LOTTO-Landesliga. "Möge stets das nötige Quäntchen Glück die Spiele der Lotto-Landesliga der Herren in Sachsen-Anhalt begleiten“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in der Verbandsmitteilung. Für den FSA sei die neue Partnerschaft "buchstäblich ein Volltreffer", erklärte Verbandspräsident Holger Stahlknecht. "LOTTO als neuer Namensgeber für die Landesliga der Herren holt nicht nur das Glück mit auf den Platz, sondern zeigt vor allem die regionale Verbundenheit zwischen Landesunternehmen und Landesfußballverband", so der 60-Jährige.

Zu der Länge der Partnerschaft sowie zu finanziellen Bezügen machte der FSA zunächst keine Angaben. "Dank dieser starken Partnerschaft können wir Projekte und Veranstaltungen fördern, die den Fußball in unserer Region stärken", schrieb der Landesverband auf Social Media.