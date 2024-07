Landespokal: Termin für die Auslosung steht fest

Das wird ein Marathon! Am Dienstag, 16. Juli, um 14 Uhr geht es endlich los: Die erste Auslosung der neuen Saison für den Landespokal Brandenburg 2024/2025 steht bevor. Die Spannung ist greifbar, wenn 54 Duelle für die Vorrunde und weitere 30 Partien für die 1. Runde ausgelost werden. Fußballfans können die Auslosung live auf Instagram verfolgen. Moderator Benni Hantschke führt durch den Auslosungs-Marathon.

Während die Oberligisten und Regionalligisten Brandenburgs in der Vorrunde ein Freilos genießen, steigen die Top-Teams SV Babelsberg 03 und FC Energie Cottbus erst später in den Wettbewerb ein und haben ebenfalls in der 1. Runde ein Freilos.

Teilnahmeberechtigt wären alle Teams von der Dritten Liga bis zur Landesklasse. Dies sind: