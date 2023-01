Landespokal-Halbfinale wird bald ausgelost Die Paarungen wird der frischgebackene „Amateur des Jahres“ Simon Seyfarth ermitteln.

Das Halbfinale im Thüringen Pokal wird am Donnerstag, dem 19.01.23, um 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) in Erfurt (Augsburger Straße 10) ausgelost.