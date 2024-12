Am letzten Spieltag der Saison empfingen die Bunesen als Tabellenführer und somit als erster Anwärter auf den Landesmeistertitel die Mannschaft vom SV 09 Staßfurt. Aufgrund der spannenden Tabellensituation konnten gleich 4 Teams noch den Titel erringen. Allerdings hatten die Bunesen, welche als Aufsteiger von der Landesliga 2006/07 in das Saisonrennen gingen, eindeutig die besten Karten, denn man hatte jeweils zwei Punkte auf G/W Wolfen und Germania Halberstadt sowie drei Punkte auf den VfL Halle 96 Vorsprung. Das Spiel begann gleich mit hohem Tempo und so ergaben sich auch schnell erste Chancen für den Titelaspiranten wie z.B. ein Pfostenschuss von Lührs nach noch nicht einmal 180 gespielten Sekunden. Aber schon in der 5. Spielminute erlöste Folter die Gemüter der Bunesen. Nach herrlicher Flanke von Kroll war es der noch B-Jugend-Spielberechtigte Folter, welcher am höchsten sprang und mit einem sehenswerten Kopfball das 1:0 bescherte. Nur wenige Minuten später wurde der Torschütze des Führungstreffers nach schönem Pass von Rittermann auf die Reise Richtung 2:0 geschickt, doch diesmal hatte er beim Abschluss ein wenig Pech, denn sein Schuss prallte vom Pfosten wieder ins Feld zurück (13.). In der Folgezeit erspielten sich die Hallenser weitere gute Chancen, welche allerdings zunächst ungenutzt blieben. In der Abwehr traten die Gastgeber sicher und souverän auf und mussten nur einmal im ersten Abschnitt nach einem Lattentreffer der Gäste durchatmen. Allerdings machte der sonst beschäftigungslose Kullmann in dieser Situation alles andere als einen sicheren Eindruck, denn nach einer eigentlich harmlosen Flanke ließ er den Ball im Liegen noch einmal fallen und so konnte der Gast aus 16 Metern frei auf das Gehäuse der Bunesen schießen (25.). Die nächste gute Torchance der Gastgeber hatte Kroll auf dem Fuß. Doch auch sein Schuss verfehlte nur knapp das Tor der Staßfurter (34.). Nach und nach spielten die Bunesen sich mehr und mehr durch einen schönen Kombinationsfußball nach vorn und damit bekamen die Gäste immer mehr Probleme. Die letzte gute Möglichkeit entwickelte sich nach einer Zorn-Flanke, wonach sich im Staßfurter-Strafraum ein Gewühl ereignete. Aber die Spieler Pfeiffer, Folter als auch Lührs konnten den Ball nicht über die Linie drücken (41.). So ging man mit der knappen Führung von 1:0 in die Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff zu Hälfte 2 drangen die Hallenser weiter auf das zweite Tor, welches allerdings zunächst noch nicht fallen wollte. Sowohl Lührs als auch Kroll verfehlten nach schön vorgetragenen Angriffe das Tor nur um Zentimeter. Aber dass es nicht allein an der Abschlussschwäche des Gastgebers lag, bewiesen die nächsten zwei guten Torchancen denn sowohl Folters Schuss nach Sieb-Vorlage als auch Siebs Schuss nach Folter-Vorlage entschärfte der Gästekeeper hervorragend (56., 59.). Die nächsten zwei 100%igen vergab wiederum Sieb. Zunächst verfehlte er nach Zorn-Pass das Tor um einige Zentimeter (62.). Nur wenige Sekunden marschierte er nach eigener Balleroberung allein auf das Staßfurter Gehäuse, aber auch hier versagten ihm die Nerven und er schoss den Torwart mit einem unplatzierten Schuss berühmt. So war es dann wie so oft in der Spielserie Kroll, welcher mit seinem 23. Saisontor zum einen die Bunesen beruhigte und zum anderen für den Endstand in der 66. Minute sorgte. Der Stürmer setzte sich im Laufduell nach Lührs-Diagonalball durch und schloss den Angriff durch einen platzierten Linksschuss erfolgreich ab. Die letzten Minuten spielten die Jungs von der Lilienstraße clever herunter, wobei man an diesem Tag bei der hervorragenden Teamleistung nur die Chancenverwertung kritisieren konnte. In der Abwehr um die Spieler Rath, Rittermann und Schwarz stand man fast über die gesamte Spielzeit sicher und somit waren diese auch in dieser Partie das Prunkstück der Hallenser und letztendlich auch ausschlaggebend für den alles in allen verdienten Sieg. Nach dem 2:0 hatte auch Zorn gleich zweimal relativ freistehend die Chance weiter zu erhöhen, aber auch ihm versagten vor dem Tor die Nerven (72., 79.). Zudem vergab auch der eingewechselte Buschbeck zweimal aus Nahdistanz, sodass die Gastgeber sich ganz allein bei ihrem Torhüter bedanken konnten, dass sie nur mit 2:0 verloren. Mit diesem Heimsieg machte man die Sensation von der Lilienstraße perfekt, denn man brauchte nicht auf die anderen Spiele schauen. Nach dem Spiel nahm der Mannschaftskapitän Sieb von Dirk Overbeck, Stellvertreter des FSA, die Auszeichnung für die Landesmeisterschaft 2007/08 in Empfang. Im Anschluss feierten die Bunesen bis in die frühen Abendstunden noch ihren Erfolg auf dem Sportgelände. Ein Erfolgsrezept der Hallenser war sicher die Außenseiterrolle in dieser Saison, denn vor der Spielserie hatte wohl kaum einer die Bunesen auf dem Zettel in Fragen Titelgewinn, was allerdings aufgrund der Aufsteigerrolle auch verständlich war. Somit haben die Spieler um das Trainergespann Wolfgang Huth, Armand Menye Kongo und Thorsten Lührs jetzt in den Relegationsspielen gegen den Landesmeister aus Thüringen, RW Erfurt II., die Möglichkeit den Durchmarsch in die Regionalliga zu schaffen.