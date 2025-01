Landesligisten schlagen Bremen-Ligisten

– Foto: Lennart Blömer

Sowohl der Rotenburger SV als auch der SV Blau-Weiß Bornreihe traten am Dienstagabend zu Testspielen bei Bremen-Ligisten an. Beide Teams erfreuten sich an Erfolgserlebnissen.

Anders als bei der klaren Niederlage gegen Werder Bremen II (Regionalliga Nord) besaß der Rotenburger SV mehr Spielanteile und legte schon in den ersten 25 Minuten durch Sämi van den Berg und Justin Kuchinke vor. Pascal Nordmann verkürzte zwar schnell auf 1:2, dennoch behielt der zur Pause durchtauschende Landesliga-Zweite die Ruhe. Der eingewechselte Linus Baselt erhöhte in Minute 63 auf 1:2. Die Hausherren verkürzten kurz darauf per Strafstoß durch Gordy Henrifa Ongang Mumpese auf 2:3. Zum Ausgleichstreffer kamen sie allerdings nicht mehr. Somit fuhr der RSV den ersten Sieg im Jahr 2025 ein. Schon am Samstag ist er beim VfL Stenum (Bezirksliga Weser-Ems 2) wieder im Einsatz.