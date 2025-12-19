Landesligist vom sofortigen Abgang seines Trainers überrascht

Der Landesligist SV Böblingen teilt zum plötzlichen Abgang seines Trainers Thomas Siegmund zum Ligarivalen VfL Sindelfingen heute das Folgende über Facebook mit:

Die SV Böblingen wurde am Mittwochabend völlig überraschend von Cheftrainer Thomas Siegmund darüber informiert, dass er den Verein gerne mit sofortiger Wirkung verlassen möchte.

"Zum weiteren sportlichen Weg, wird es zeitnah viele Gespräche geben und wir werden die bestmögliche Lösung finden" so der Sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis.

Am Donnerstagabend hat Thomas Siegmund die Mannschaft entsprechend informiert. Die parallel dazu erschienene Presseberichterstattung kam für uns sehr überraschend und teilweise irritierend.

Die SV Böblingen prüft derzeit die aktuelle Situation mit großer Sorgfalt und wird in den kommenden Tagen über das weitere Vorgehen entscheiden und dann auch entsprechend informieren.

Unabhängig davon sind wir als SVB Thomas natürlich dankbar für seine Dienste im Verein und wünschen im persönlich das Beste!

+++

So sieht die Tabelle der Landesliga, Staffel 2 aus:

1. TSV Köngen (Auf) 16 11-3-2 35:24 36

2. 1. FC Eislingen (Auf) 16 10-2-4 44:22 32

3. TSV Bernhausen 15 10-1-4 36:21 31

4. TSGV Waldstetten 15 10-1-4 34:20 31

5. TSV Ehningen 15 8-4-3 35:17 28

6. SV Waldhausen 15 8-3-4 22:21 27

7. TSV Bad Boll 16 8-2-6 31:27 26

8. VfL Sindelfingen 15 7-1-7 28:27 22

9. SV Böblingen 14 6-2-6 33:19 20

10. FV Spfr Neuhausen 15 6-2-7 32:31 20

11. TSVgg Plattenhardt (Auf) 16 6-2-8 17:30 20

12. GSV Maichingen 16 5-2-9 34:39 17

13. TV Echterdingen (Ab) 16 5-0-11 20:35 15

14. SC Geislingen 14 4-2-8 18:26 14

15. MTV Stuttgart 16 3-2-11 27:47 11

16. FV Sontheim/Brenz (Auf) 16 1-1-14 9:49 4

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.