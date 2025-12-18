Landesligist präsentiert einen neuen Trainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Landesligist VfL Sindelfingen hat einen neuen Trainer. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

VfL Sindelfingen stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und setzt ab dem 1. Januar 2026 auf einen neuen Cheftrainer: Thomas Siegmund übernimmt das Amt und tritt die Nachfolge von Maik Schütt an. „Mit Thomas Siegmund gewinnen wir einen Trainer, der uns sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt“, erklären die sportlichen Leiter Bastian Bothner und Thomas Dietsche. „Er verbindet Erfahrung mit frischen Impulsen und hat an seinen bisherigen Stationen eindrucksvoll gezeigt, wie sich junge Spieler aus der Region gezielt weiterentwickeln und zu Mannschaften formen lassen, die einen aktiven und attraktiven Fußball spielen. In den zurückliegenden Gesprächen gab letztlich Siegmunds klare sportliche Ausrichtung und Philosophie den Ausschlag für die Zusammenarbeit.

Zur neuen sportlichen Ausrichtung gehört auch die Rückkehr von Marjio Milcic, der künftig wieder als Co-Trainer beim VfL Sindelfingen an der Seitenlinie steht und das Trainerteam komplettiert. Gleichzeitig bedanken wir uns bei den bisherigen Co-Trainern Michael Konietzny und Luis Rodrigues für ihren großen Einsatz und die wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren. Der VfL wünscht beiden für ihren weiteren privaten wie beruflichen Weg alles Gute.