Landesligist VfL Nagold gewinnt den Gäubote-Cup

Der Finaltag begann mit der Zwischenrunde, in der die besten Teams der Vorrunde um die begehrten Viertelfinalplätze kämpften. In Gruppe E setzten sich der Türkische SV Herrenberg und die Spvgg Aidlingen knapp durch, während die Sportfreunde Kayh punktlos blieben. In Gruppe F dominierte der TV Darmsheim mit sechs Punkten, gefolgt vom VfL Nagold, der mit einem 6:3-Sieg gegen die Sportfreunde Gechingen seine Ambitionen untermauerte.

Die Gruppe G brachte deie U19 des SV Böblingen hervor, die mit einem deutlichen 6:3 gegen die Spvgg Freudenstadt überzeugte. Die Freudenstädter sicherten sich trotz einer knappen Niederlage gegen Böblingen den zweiten Platz. In Gruppe H zeigte der VfL Oberjettingen mit zwei Siegen seine Klasse und zog gemeinsam mit dem Gastgeber VfL Herrenberg in die nächste Runde ein.

Viertelfinale: Hochspannung bis zum Schluss

Das Viertelfinale bot den Zuschauern in der Langenholzhalle Spannung pur. Der Türkische SV Herrenberg lieferte sich gegen den VfL Nagold ein intensives Duell, das erst im Elfmeterschießen mit 6:5 zugunsten des Nagolder Teams entschieden wurde. Die U19 des SV Böblingen behauptete sich ebenfalls im Elfmeterschießen gegen den VfL Herrenberg und gewann hauchdünn mit 9:8.

Die weiteren Viertelfinalpartien brachten klarere Ergebnisse. Der TV Darmsheim setzte sich souverän mit 3:1 gegen die Spvgg Aidlingen durch, während die Spvgg Freudenstadt den VfL Oberjettingen mit 2:1 eliminierte.

Halbfinale: Darmsheim und Nagold setzen sich durch

Im Halbfinale zeigten der TV Darmsheim und der VfL Nagold ihre Klasse. Nagold bezwang die U19 des SV Böblingen mit einem überzeugenden 5:1 und zog erstmals ins Finale ein. Der TV Darmsheim ließ der Spvgg Freudenstadt beim 6:1 keine Chance und sicherte sich den zweiten Finalplatz.

Finale: VfL Nagold krönt sich zum Champion

Das Finale wurde zu einem taktisch geprägten Duell der beiden Landesligisten. Der VfL Nagold bewies seine Stärke und bezwang den TV Darmsheim mit 2:0. Damit sicherte sich Nagold den Titel und den Wanderpokal des Gäubote-Cups.

Platzierungsspiele runden Turnier ab

Im Spiel um Platz 3 rehabilitierte sich die U19 des SV Böblingen mit einem klaren 5:1 gegen die Spvgg Freudenstadt und holte den letzten Podiumsplatz.

Fazit: Traditionsturnier bleibt ein Highlight

Der 53. Gäubote-Cup bot auch in diesem Jahr hochklassigen Hallenfußball, überraschende Wendungen und ein starkes Teilnehmerfeld. Mit einer perfekten Organisation und engagierten Mannschaften bleibt das Turnier ein fester Bestandteil des regionalen Fußballkalenders.