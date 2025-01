Landesligist SV Falkensee-Finkenkrug holt Regionalliga-Erfahrung

– Foto: Andreas Santner/Verein

Der SV Falkensee-Finkenkrug präsentiert seinen ersten Winterneuzugang: Niklas Geisler, ein 24-jähriger Offensivspieler, wechselt vom Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde in die Landesliga Nord. Mit Geisler kommt ein talentierter Angreifer, der sowohl in der Regionalliga als auch in der Jugend für Energie Cottbus Erfahrung gesammelt hat.





Erfahrung aus der Regionalliga

Niklas Geisler durchlief die Jugend von Energie Cottbus und konnte früh erste Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln. Bereits in der Saison 2017/18 kam er zu einem Einsatz in der Regionalliga Nordost, bevor er in der folgenden Spielzeit auch dreimal in der 3. Liga auflief. In der U19-Regionalliga zeigte Geisler seine Offensivqualitäten: In 21 Spielen der Saison 2018/19 erzielte er sieben Tore und bereitete ein weiteres vor. Nach seiner Jugendzeit etablierte er sich in der Regionalliga und spielte von 2019 bis 2023 für Energie Cottbus. Während dieser Zeit kam er in 58 Regionalligapartien auf vier Tore und eine Vorlage.