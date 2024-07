Landesligist MTV Stuttgart vermeldet einige Zugänge

Nach der erfolgreichen ersten Saison in der Landesliga mit dem in den letzten Spielen noch erreichten Klassenerhalt startet der MTV Stuttgart in die neu strukturierte Landesliga, Staffel 2, mit einigen Neuzugängen.

"Mit den beiden sehr erfahrenen Jungs werden wir unsere Defensive doch wesentlich verstärken, beide sind dort auf vielen Positionen einsetzbar. Wir sind sehr froh, dass sie sich wieder ihrem Jugendverein anschließen", freut sich Chefcoach Björn Lorer über die Neuzugänge.

Vom Kreisligisten SV Rot schließt sich Berin Kardumovic dem MTV an. Der 21-jährige Angreifer hatte seine erste Jugendstation ebenfalls in der Fußballakademie des MTV Stuttgart, bevor er in die B-Junioren-Oberliga zu Sonnenhof Großaspach wechselte. "Mit Berin haben wir neben Rapha Hahn eine weitere Alternative in der Offensive, so dass wir nicht mehr so einfach auszurechnen sind. Berin hat sein großes Talent bereits in der B-Junioren-Oberliga gezeigt und möchte bei uns nochmals durchstarten", erzählt der sportliche Leiter Luca Luchetta.

Das Mittelfeld verstärken soll der vierte Neuzugang Stephan Wiese (26), der ebenfalls Landesligaerfahrung von der SV Böblingen mitbringt.

Auch im Trainerteam gibt es eine Veränderung. Den zum Kreisliga A-Aufsteiger SG Weilimdorf abgewanderten Meron Tsehaye wird Harry Cechagias als Co-Trainer ersetzen. "Durch eine schwere Knieverletzung kann ich meine sportliche Kariere leider nicht mehr fortsetzen. Ich bin daher sehr froh, dass mir der MTV als mein Jugendverein die Chance gibt, in die Trainerlaufbahn einzusteigen", freut sich der 27-jährige Cechagias über seine erste Trainerstation.