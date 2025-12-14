Landesligist angelt sich Spieler mit Verbandsliga-Erfahrung

– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Der SKV Rutesheim, der die Tabelle in der Landesliga, Staffel 1, anführt, präsentiert nach den zwei Abgängen nun einen Zugang. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

SKV verpflichtet Marc Geist vom TSV Heimerdingen. Pascal Haug, sportlicher Leiter: „Unabhängig von den beiden Abgängen zur Winterpause, und dem vollen Vertrauen in unseren aktuellen Kader, war klar, dass wir im Winter, sofern wir der Überzeugung sind, dass es uns unmittelbar weiterbringt, aktiv werden wollen. Marc passt mit seinen 1,90 m ideal in unser Anforderungsprofil im Sturm. Ein Profil, das unseren aktuellen Kader perfekt ergänzt – groß gewachsen, körperlich präsent, durchsetzungsstark, trotz seiner Größe technisch versiert und zudem variabel einsetzbar. Marc verfügt zudem über 24 Einsätze in der Verbands- sowie aktuell 10 Einsätze in der Landesliga – Erfahrung, die uns unmittelbar weiterhelfen wird. Wir sind vollkommen überzeugt davon, dass Marc ideal zu unserer Spielidee passt und rasch zeigen wird was in ihm steckt.“

Christiopher Baake, Cheftrainer SKV Rutesheim: „Ein hochinteressanter, junger Spieler mit exzellenter fußballerischer Ausbildung, der trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrungen u.a. in der Verbandsliga gesammelt hat. Ein Spielertyp, den wir in der Offensive so noch nicht in unseren Reihen hatten – groß gewachsen, körperlich präsent - ein Profil, das unserem Angriff zusätzliche Optionen verleiht. __________________________________________________________________________________________________

