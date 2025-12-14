Landesliga-Spitzenreiter verabschiedet gleich zwei Talente

In der Winterpause steht die SKV Rutesheim an der Spitze der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Nun gab der Tabellenerste auf Instagram bekannt, dass zwei Spieler den Verein verlassen werden.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Kaderupdate. Euron Beqiri und David Feigl verlassen die SKV.

Euron Beqiri empfahl sich aus der eigenen U19 für die erste Mannschaft und kam seit der Saison 2024/25 auf 7 Einsätze. Für ihn geht es zunächst bis zum Ende der laufenden Saison zum TSV Merklingen, um dort den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

Auch David Feigl schaffte über die U19 den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft und war seit der Saison 2024/25 fester Bestandteil des Teams. In 12 Einsätzen sammelte er wertvolle Spielpraxis. Zur Winterpause zieht es ihn mit der Hoffnung auf mehr Spieltzeit zum SV Leonberg/Eltingen.

Die SKV sagt Danke für Euren Einsatz, Eure Leidenschaft und die gemeinsamen Momente in Schwarz & Weiß – und wünscht Euch sportlich wie persönlich alles Gute auf Eurem weiteren Weg.