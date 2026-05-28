 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Landesliga: Wülfrath, Mennrath, Amern und Born zittern

Landesliga 1: Ein weiterer Absteiger wird gesucht, aktuell steht der 1. FC Wülfrath auf dem bedrohlichen Rang 14, spielt dafür am Wochenende gegen den VfB Hilden II. Victoria Mennrath, VSF Amern und auch Bergisch Born zittern.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Wülfrath muss siegen.
Wülfrath muss siegen. – Foto: Claudia Pillekamp

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 33 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Ein weiterer Absteiger wird gesucht, aktuell steht der 1. FC Wülfrath auf dem bedrohlichen Rang 14, spielt dafür am Wochenende gegen den VfB Hilden II. Victoria Mennrath, VSF Amern und auch Bergisch Born zittern.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
13:00
Spieltext VfB Hilden II - FC Wülfrath

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00
Spieltext VSF Amern - TSV Solingen

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30
Spieltext Solingen 03 - SSV Born

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00live
Spieltext SC Velbert - ASV Süchteln

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30
Spieltext SC Kapellen - FC Kosova

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live
Spieltext TuRU 80 - Gnadental

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00
Spieltext FC Remscheid - Mennrath

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live
Spieltext Nettetal - SG Unterrath

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath

34. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

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