Landesliga: Wülfrath, Mennrath, Amern und Born zittern

Spieltag 33 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Ein weiterer Absteiger wird gesucht, aktuell steht der 1. FC Wülfrath auf dem bedrohlichen Rang 14, spielt dafür am Wochenende gegen den VfB Hilden II. Victoria Mennrath, VSF Amern und auch Bergisch Born zittern.
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath
34. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03