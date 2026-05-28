Landesliga: Wülfrath, Mennrath, Amern und Born zittern

Wülfrath muss siegen. – Foto: Claudia Pillekamp

Spieltag 33 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Ein weiterer Absteiger wird gesucht, aktuell steht der 1. FC Wülfrath auf dem bedrohlichen Rang 14, spielt dafür am Wochenende gegen den VfB Hilden II. Victoria Mennrath, VSF Amern und auch Bergisch Born zittern.

Spieltext VfB Hilden II - FC Wülfrath

Spieltext Solingen 03 - SSV Born

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:00 live PUSH

Spieltext SC Velbert - ASV Süchteln

Spieltext SC Kapellen - FC Kosova

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 DJK Gnadental Gnadental 15:30 live PUSH

Spieltext TuRU 80 - Gnadental

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid Victoria Mennrath Mennrath 15:00 PUSH

Spieltext FC Remscheid - Mennrath

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal SG Unterrath SG Unterrath 15:30 live PUSH

Spieltext Nettetal - SG Unterrath

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath

So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath



34. Spieltag

Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03