Landesliga: USC Paloma II gewinnt zweistellig, Rantzau überrascht Die Schlaglichte der Landesliga Hamburg: USC Paloma II gewinnt 10:0 beim Ahrensburger TSV, FC Alsterbrüder siegt 5:1 beim TuS Osdorf, SSV Rantzau Barmstedt überzeugt gegen Eimsbütteler TV II, SC Nienstedten schlägt Altona 93 II. von red · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser

Was in der Landesliga Hamburg wichtig war. – Foto: IMAGO IMAGES

Der 23. Spieltag der Landesliga Hamburg hatte es in sich: USC Paloma II schießt den Ahrensburger TSV mit 10:0 ab, Julius-Maximilian Becker führt den FC Alsterbrüder zum 5:1 beim TuS Osdorf und Riku Deguchi glänzt beim klaren Sieg des SSV Rantzau Barmstedt.

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Das auffälligste Resultat gelang USC Paloma II, der beim Ahrensburger TSV zweistellig gewann. Bereits zur Pause war die Partie nach fünf Treffern praktisch entschieden. Im zweiten Durchgang setzte sich die Dominanz fort, sodass am Ende ein außergewöhnliches 10:0 stand. Aufgrund der Tabellensituation war es aber auch ein Pflichtsieg von Paloma II.

Mehrere Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein, besonders Josiah Borkwei, Niklas Joshua Rochow und Pelle Michael Zankl mit jeweils zwei Treffern prägten das Offensivspiel. Die Breite im Angriff war der entscheidende Faktor für diesen Kantersieg. FC Alsterbrüder setzt Ausrufezeichen in Osdorf

Auch der FC Alsterbrüder überzeugte mit einem klaren Auswärtssieg. Beim TuS Osdorf führten die Gäste bereits früh deutlich und gewannen am Ende mit 5:1. Julius-Maximilian Becker brachte seine Mannschaft früh in Führung und legte später nach. Bereits vor der Pause war die Partie praktisch entschieden. Die Alsterbrüder zeigten sich dabei effizient und spielbestimmend und bleiben deshalb ein heißer Kandidat im Meisterschaftsrennen. Rantzau dominiert: Deguchi entscheidet das Spiel

Ein weiteres klares Ergebnis gab es beim 5:0 des SSV Rantzau Barmstedt gegen Eimsbütteler TV II. Ein durchaus überraschendes Ergebnis, denn der ETV hat immer noch zehn Punkte mehr als Rantzau. Nach einer knappen ersten Hälfte übernahm Rantzau im zweiten Durchgang komplett die Kontrolle. Riku Deguchi traf dreimal und entschied die Partie damit innerhalb kurzer Zeit. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequent und ließen defensiv kaum etwas zu. Offensivspektakel bei SC Nienstedten gegen Altona 93 II