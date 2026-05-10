Landesliga-Ticker: Steigt Solingen 03 heute in die Oberliga auf? LIVE

Solingens Aufstieg ist möglich. – Foto: Markus Becker

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 kann am Sonntag den Aufstieg und damit auch den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein perfekt machen. Mit einem Sieg am 31. Spieltag der Landesliga ist der Mannschaft von Daniele Varveri die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Voraussetzung: drei Punkte gegen den FC Kosova Düsseldorf.

Solingen 03 geht mit 67 Spieltag in das Wochenende, Verfolger SC Kapellen-Erft hat 60 Punkte, der ASV Einigkeit Süchteln kommt auf 56 Zähler. Kapellen hat aber mit dem Heimspiel gegen die DJK Gnadental nur noch drei Partien, entsprechend kann sie nach diesem Wochenende nur noch zweimal spielen und im Falle eines Solinger Sieges nicht mehr herankommen - das gilt auch für Süchteln. Sollte Solingen 03 nicht gewinnen, ist der Aufstieg trotzdem möglich - vorausgesetzt die Konkurrenz patzt in diesem Fall ebenfalls.

Der Kader der 1. Spvg Solingen-Wald 03

Torwart: Rostyslav Degtyar (27), Rostyslav Dehtiar, Philipp Groß (21), Ertugrul Güldes (22), Eric Klaas (28), Zicos Resvanis (28)