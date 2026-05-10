Landesliga-Ticker: Steigt Solingen 03 heute in die Oberliga auf? LIVE

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 kann am Sonntag den Aufstieg und damit auch den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein perfekt machen. Mit einem Sieg am 31. Spieltag der Landesliga ist der Mannschaft von Daniele Varveri die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Voraussetzung: drei Punkte gegen den FC Kosova Düsseldorf.
Solingen 03 geht mit 67 Spieltag in das Wochenende, Verfolger SC Kapellen-Erft hat 60 Punkte, der ASV Einigkeit Süchteln kommt auf 56 Zähler. Kapellen hat aber mit dem Heimspiel gegen die DJK Gnadental nur noch drei Partien, entsprechend kann sie nach diesem Wochenende nur noch zweimal spielen und im Falle eines Solinger Sieges nicht mehr herankommen - das gilt auch für Süchteln. Sollte Solingen 03 nicht gewinnen, ist der Aufstieg trotzdem möglich - vorausgesetzt die Konkurrenz patzt in diesem Fall ebenfalls.
Torwart: Rostyslav Degtyar (27), Rostyslav Dehtiar, Philipp Groß (21), Ertugrul Güldes (22), Eric Klaas (28), Zicos Resvanis (28)
Abwehr: Vedran Beric (29), Paul Marvin Caspar (27), Gianni Gaballo, Leander Goralski (32), Christos Liampos, Babacar M'Bengue (34), Andre Maximilian Morzinietz (21), Dylan Oberlies (27), Noah Salau (29), Max Schreckenberg (23), Edin ?ehi? (31), Georgios Siadas (26), Klaus Duplex Songue (26)
Mittelfeld: Niklas Noah Albrecht (23), Erkan Ari (38), Gianluca Giuseppe Cirillo (24), Marco Donato Cirillo (27), Malik Demba (33), Fabio Di Gaetano (29), Gun-hyuk Go (20), Konstantinos Tsiougaris (28)
Angriff: Kingsley Sarpei (23), Nikolaos Skondras (33), Giovanni Spinella (26), Enes Topal (30)
Zugänge: Dylan Oberlies (27, Cronenberger SC), Enes Topal (30, Sportfreunde Baumberg), Erkan Ari (38, Ratingen 04/19), Paul Marvin Caspar (27, Cronenberger SC), Fabio Di Gaetano (29, Ratingen 04/19), Noah Salau (29, 1. FC Monheim), Rostyslav Degtyar (27, DV Solingen), Erdal Vurgun, Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03), Markus Pazurek (37, Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (30, FC Emmelshausen-Karbach)
Abgänge: Tayfun Uzunlar (34, Sportfreunde Gerresheim), Alan Kalongi (28, Cronenberger SC), Marvin Stahlhaus (23, SV Solingen 08/10), Björn Nowicki (34, VfL Jüchen-Garzweiler), Jose-Miguel Lopez Torres (43, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Habib Daff (29, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Manuel Molina-Fertitta (28, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Marlon Thomasini (28, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bojan Blazic (23, FK Jugoslavija Wuppertal), Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03), Nikolaos Gidopoulos (30, TSV Eller 04), Raul- Florin Ghite (20, TSV Eller 04), Antonios Kamplionis (34, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II)
Trainer: Daniele Varveri (44)
Co-Trainer: Davide Venturiello (42)
Torwart-Trainer: Helmut Pabst (75), Klaus Meyer
Teammanager: Erdal Vurgun, Erdal Vurgun
Physiotherapeut: Sven Szczasny (33), Vaia Tsiaousi
Sportdirektor: Peter Resvanis (59)
Kapitän: Leander Goralski (32)
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