 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Landesliga-Ticker: Steigt Solingen 03 heute in die Oberliga auf? LIVE

Landesliga 1: Solingen 03 hat am Sonntag den ersten Matchball zum Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Dazu notwendig: drei Punkte gegen den FC Kosova Düsseldorf.

von André Nückel · Heute, 11:13 Uhr · 0 Leser
Solingens Aufstieg ist möglich.
Solingens Aufstieg ist möglich. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 1
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Solingen 03

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 kann am Sonntag den Aufstieg und damit auch den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein perfekt machen. Mit einem Sieg am 31. Spieltag der Landesliga ist der Mannschaft von Daniele Varveri die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Voraussetzung: drei Punkte gegen den FC Kosova Düsseldorf.

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Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
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FC Kosova Düsseldorf
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15:30live

Solingen 03 geht mit 67 Spieltag in das Wochenende, Verfolger SC Kapellen-Erft hat 60 Punkte, der ASV Einigkeit Süchteln kommt auf 56 Zähler. Kapellen hat aber mit dem Heimspiel gegen die DJK Gnadental nur noch drei Partien, entsprechend kann sie nach diesem Wochenende nur noch zweimal spielen und im Falle eines Solinger Sieges nicht mehr herankommen - das gilt auch für Süchteln. Sollte Solingen 03 nicht gewinnen, ist der Aufstieg trotzdem möglich - vorausgesetzt die Konkurrenz patzt in diesem Fall ebenfalls.

>>> Liveticker 1. Spvg Solingen-Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf

>>> Zur Tabelle der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1

Der Kader der 1. Spvg Solingen-Wald 03

Torwart: Rostyslav Degtyar (27), Rostyslav Dehtiar, Philipp Groß (21), Ertugrul Güldes (22), Eric Klaas (28), Zicos Resvanis (28)

Abwehr: Vedran Beric (29), Paul Marvin Caspar (27), Gianni Gaballo, Leander Goralski (32), Christos Liampos, Babacar M'Bengue (34), Andre Maximilian Morzinietz (21), Dylan Oberlies (27), Noah Salau (29), Max Schreckenberg (23), Edin ?ehi? (31), Georgios Siadas (26), Klaus Duplex Songue (26)

Mittelfeld: Niklas Noah Albrecht (23), Erkan Ari (38), Gianluca Giuseppe Cirillo (24), Marco Donato Cirillo (27), Malik Demba (33), Fabio Di Gaetano (29), Gun-hyuk Go (20), Konstantinos Tsiougaris (28)

Angriff: Kingsley Sarpei (23), Nikolaos Skondras (33), Giovanni Spinella (26), Enes Topal (30)

Zugänge: Dylan Oberlies (27, Cronenberger SC), Enes Topal (30, Sportfreunde Baumberg), Erkan Ari (38, Ratingen 04/19), Paul Marvin Caspar (27, Cronenberger SC), Fabio Di Gaetano (29, Ratingen 04/19), Noah Salau (29, 1. FC Monheim), Rostyslav Degtyar (27, DV Solingen), Erdal Vurgun, Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03), Markus Pazurek (37, Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (30, FC Emmelshausen-Karbach)

Abgänge: Tayfun Uzunlar (34, Sportfreunde Gerresheim), Alan Kalongi (28, Cronenberger SC), Marvin Stahlhaus (23, SV Solingen 08/10), Björn Nowicki (34, VfL Jüchen-Garzweiler), Jose-Miguel Lopez Torres (43, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Habib Daff (29, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Manuel Molina-Fertitta (28, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Marlon Thomasini (28, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Bojan Blazic (23, FK Jugoslavija Wuppertal), Erdal Vurgun (1. Spvg. Solingen Wald 03), Nikolaos Gidopoulos (30, TSV Eller 04), Raul- Florin Ghite (20, TSV Eller 04), Antonios Kamplionis (34, 1. Spvg. Solingen Wald 03 II)

Team-Verantwortliche der 1. Spvg Solingen-Wald 03

Trainer: Daniele Varveri (44)

Co-Trainer: Davide Venturiello (42)

Torwart-Trainer: Helmut Pabst (75), Klaus Meyer

Teammanager: Erdal Vurgun, Erdal Vurgun

Physiotherapeut: Sven Szczasny (33), Vaia Tsiaousi

Sportdirektor: Peter Resvanis (59)

Kapitän: Leander Goralski (32)

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