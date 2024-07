Landesliga startet mit einem Moerser Kreis-Derby

Tim Wilke hat rund zehn Jahre beim GSV Moers in der Jugend gespielt, war später Kapitän der Landesliga-Mannschaft und mit dem Team zweimal in der Oberliga-Relegation gescheitert. „Ich kehre immer gerne zurück. Es gibt da keine Verkniffenheit“, sagt der 49-Jährige, der seit 2019 beim SV Budberg an der Seitenlinie steht.

Am Samstag, 31. August, wird Wilke auf der Anlage an der Filder Straße wieder auf einige alte Bekannte treffen. Am Donnerstag ist der Landesliga-Spielplan der Saison 2024/25 veröffentlicht worden – und der aufgestiegene GSV empfängt am dritten Spieltag den SVB zum Moerser Kreis-Derby. Schon am ersten Spieltag, 18. August, erwartet der Neuling den 1. FC Lintfort zum Lokalduell. Für den SV Scherpenberg beginnt die neue Spielzeit an dem Sonntag um 15 Uhr bei BW Dingden.

Die Budberger bekommen es zum Auftakt zunächst mit zwei Klubs aus Essen zutun. Am 18. August, 15 Uhr, geht’s auswärts gegen den FC Kray, am 25. August, 15 Uhr, gastiert der ESC Rellinghausen im Sportpark. „Gegen diese Teams haben wir in der vergangenen Hinrunde verloren. Intern habe ich deshalb einen bestimmten Ansatz. Es sind unangenehme Gegner“, so Wilke. Das zweite Kreis-Derby steigt am 22. September, 15 Uhr, daheim gegen Lintfort. Gegen Scherpenberg tritt der SVB, ebenfalls zu Hause, am 27. Oktober, 15 Uhr, an. Im letzten Spiel vor der Winterpause, 15. Dezember, 15 Uhr, gastiert der FC Kray in Budberg.