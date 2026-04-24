Landesliga: Starkes Zeichen, aber auch eine Spielabsage

– Foto: Timo Babic

Das Landesliga-Spiel am kommenden Sonntag des TSGV Waldstetten beim TSV Köngen ist abgesagt. Es gibt einen Trauerfall beim TSV Köngen , weswegen der TSGV Waldstetten der Spielverlegung natürlich entsprochen hat. Unterdessen gibt es bei Waldstetten eine wichtige Personalie.

Waldraff brauchte nicht lange, um ganz Waldstetten zu überzeugen und so ist es wenig verwunderlich, dass der TSGV den Vertrag mit dem 19-Jährigen unbedingt verlängern wollte – und der Spieler wollte auch. Waldraff hat für die kommende Saison zugesagt, worüber sich beide Seiten natürlich sehr freuen. „Niels hat sich bei uns binnen kürzester Zeit super eingefunden, ist auf Anhieb Stammspieler geworden. Da wäre es doch fahrlässig gewesen, wenn wir nicht schon recht früh auf ihn zugekommen wären“, sagt Hartmann.

Als sich Niels Waldraff im vergangenen Sommer dem Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten angeschlossen hatte, war er noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, schließlich kam er aus der U19 der Normannia, bei der er aber bereits für reichlich Furore gesorgt hatte: In der A-Jugend-Verbandsstaffel erzielte er damals bemerkenswerte 17 Treffer in 24 Spielen. Das war den beiden Sportlichen Leitern des TSGV, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, nicht verborgen geblieben und so schnappten sie beim Flügelflitzer zu.

Der Sprung in den Aktivenbereich ist immer ein großer und deswegen ist es nicht selbstverständlich, dass sich Waldraff so schnell als Stammspieler etabliert hat. Zahlreiche Assists hat er in dieser Saison beigesteuert und mit sechs eigenen Treffern, einer gelang ihm erst am vergangenen Wochenende gegen Sontheim, ist er drittbester Schütze des TSGV in dieser Saison. „Mein erstes Jahr beim TSGV verlief wirklich sehr gut, was natürlich daran lag, dass ich viel Vertrauen vom Trainer und vom gesamten Verein zugesprochen bekam. Das hat mir schon sehr den Rücken gestärkt“, so Waldraff selbst.

Dadurch habe er von Anfang an leicht aufspielen können, nicht zuletzt auch, weil das Team ihn sehr gut aufgenommen habe. Nach fast einer kompletten Saison sagt er immer noch viel Positives über diese Mannschaft: „Es macht einfach Spaß, mit diesen Spielern zu zocken und dadurch, dass wir so weit oben stehen in der Landesliga, hat es mich einfach zusätzlich gereizt, hier beim TSGV den nächsten Schritt zu gehen“, so Waldraff.

Es sei ein „sehr cooles Gefühl“, ein Teil dieser starken Mannschaft zu sein, zeigt sich Waldraff sehr zufrieden und unterstreicht damit zugleich, warum er sich für ein weiteres Jahr an Waldstetten gebunden hat. „Mich hätte es nach der Jugend nicht besser treffen können, als beim TSGV Waldstetten unterzukommen“, sagt er strahlend. Den TSGV derweil, der seine Planungen für die kommende Saison natürlich weiter forcieren wird, hätte es mit dem jungen Flügelflitzer vermutlich ebenfalls nicht besser treffen können.