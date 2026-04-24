Landesligist trauert um seinen sportlichen Leiter

Der TSV Köngen trauert um Thomas „Tommy“ Köhrer. Mit dem sportlichen Leiter verliert der Verein eine prägende Persönlichkeit, einen leidenschaftlichen Fußballer im Herzen und vor allem einen Menschen, der mit seiner Herzlichkeit, seinem Einsatz und seiner Verlässlichkeit weit über das Sportliche hinaus Spuren hinterlassen hat.
Der Tod von Thomas „Tommy“ Köhrer hat den TSV Köngen tief erschüttert. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist der sportliche Leiter viel zu früh verstorben und hinterlässt im Verein eine Lücke, die sich kaum in Worte fassen lässt. Die Trauer reicht dabei weit über das Sportliche hinaus, denn mit Köhrer verliert der TSVK nicht nur einen engagierten Funktionär, sondern einen Menschen, der den Verein über viele Jahre mitgeprägt hat.
Tommy Köhrer war für den TSV Köngen weit mehr als ein sportlicher Leiter. Er war Ansprechpartner, Antreiber, Zuhörer und Freund. Mit großer Leidenschaft widmete er sich dem Fußball und investierte unzählige Stunden in die Entwicklung des Vereins. Doch sein Wirken ging weit darüber hinaus. Es war vor allem seine menschliche Art, die ihn für so viele besonders machte: seine Herzlichkeit, seine Hilfsbereitschaft und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen.
Gerade in einer Saison, in der der TSV Köngen als Aufsteiger mit 43 Punkten auf Rang drei der Landesliga Staffel 2 ein starkes sportliches Zeichen gesetzt hat, wird deutlich, wie sehr Persönlichkeiten wie Tommy Köhrer einen Verein tragen. Er war einer jener Menschen, die im Hintergrund entscheidend dazu beitragen, dass auf dem Platz überhaupt etwas wachsen kann. Seine Handschrift wird deshalb auch in Zukunft spürbar bleiben.
Der Verein nimmt Abschied in großer Dankbarkeit und mit tiefem Respekt. Die Gedanken gelten in diesen schweren Stunden besonders seiner Frau Michaela, seinem Sohn und TSVK-Spieler Noah, seiner Mutter sowie allen Angehörigen, Freunden und Weggefährten. Der Schmerz über diesen Verlust ist groß.
Was bleibt, ist die Erinnerung an einen Menschen, der den TSV Köngen mit Herz, Haltung und großer Wärme begleitet hat. Thomas „Tommy“ Köhrer wird unvergessen bleiben. Sein Andenken wird der Verein in Ehren bewahren. Ruhe in Frieden, lieber Tommy.