Landesligist trauert um seinen sportlichen Leiter

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Der TSV Köngen trauert um Thomas „Tommy“ Köhrer. Mit dem sportlichen Leiter verliert der Verein eine prägende Persönlichkeit, einen leidenschaftlichen Fußballer im Herzen und vor allem einen Menschen, der mit seiner Herzlichkeit, seinem Einsatz und seiner Verlässlichkeit weit über das Sportliche hinaus Spuren hinterlassen hat.

Der Tod von Thomas „Tommy“ Köhrer hat den TSV Köngen tief erschüttert. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist der sportliche Leiter viel zu früh verstorben und hinterlässt im Verein eine Lücke, die sich kaum in Worte fassen lässt. Die Trauer reicht dabei weit über das Sportliche hinaus, denn mit Köhrer verliert der TSVK nicht nur einen engagierten Funktionär, sondern einen Menschen, der den Verein über viele Jahre mitgeprägt hat.

Tommy Köhrer war für den TSV Köngen weit mehr als ein sportlicher Leiter. Er war Ansprechpartner, Antreiber, Zuhörer und Freund. Mit großer Leidenschaft widmete er sich dem Fußball und investierte unzählige Stunden in die Entwicklung des Vereins. Doch sein Wirken ging weit darüber hinaus. Es war vor allem seine menschliche Art, die ihn für so viele besonders machte: seine Herzlichkeit, seine Hilfsbereitschaft und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen.