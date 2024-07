Landesliga Staffel 4 - die Transferübersicht zur Saison 2024/25

Borussia Münster

Trainer: Julian Wiedenhöft, Janis Kraus

Zugänge: Abdelwahad Chafiq (TuS Laer 08), Vincent Oelgemöller (Westfalia Kinderhaus), Ansumana Nyassi (SC Preußen Münster II), Michel Johannes Schrick (Wacker Mecklenbeck), Josse Gerick (vereinslos (zuvor GW Nottuln)), Giovanni Amouzou (1. FC Gievenbeck), Alexander Wiesemann (DJK Borussia 07 Münster II)

Abgänge: Moritz Pauli (TuS Hiltrup), Marko Costa Rocha (TuS Hiltrup), Hannes John (1. FC Gievenbeck), Marcel Berik (VfL Senden), Steffen Happe (Werner SC), Moritz Genius (studienbedingt), Jannis Pier (Ziel unbekannt), Johannes Steinbach (DJK Borussia 07 Münster II), Asad Salkovic (DJK Borussia 07 Münster II), Toni Vogt (DJK Borussia 07 Münster II)



DJK Eintracht Coesfeld

Trainer: Karsten Erwig, Patrick Koster

Zugänge: Julien Thentie (SuS Stadtlohn), Jonas Warmes (SG Coesfeld), Aaron Schölling (GW Nottuln II)

Abgänge: Tobias Hüwe (Karriereende), Felix Edeler ( DJK Coesfeld II), Maik Quent (DJK Coesfeld II), Timo Ebbing (DJK Coesfeld II), Jasper Blechinger (DJK Coesfeld II), Felix Baumgarten (Borussia Münster II)





FC Epe

Trainer: Jan Sundermann, Niklas Niehuis

Zugänge: Matteo Schultewolter (SV 1920 Heek), Yogan Cordero Astacio (Wacker Obercastrop), Kamaljit Singh (SV Eintracht Nordhorn), Henrico Holtkamp (eigene U19)

Abgänge: Freek Olthuis (SV 1920 Heek), Felix Wobbe (SpVgg Vreden), Jan Frieling (Ziel unbekannt)



FC Nordkirchen

Trainer: Mario Plechaty

Zugänge: Jaime Carlos Borm (SV Herbern), Yannick Tönnes (SuS Kaiserau), Rene Nemitz (FC Overberge), Talha Temur (VfL Kamen), Hakan Uzun (BW Alstedde)

Abgänge: Daniel Von der Ley (Ziel unbekannt), Nils Venneker (Ziel unbekannt), Paul-Lucas Lemberg (Ziel unbekannt), Tom Lennox Williams (Ziel unbekannt), Florian Siemerling (Ziel unbekannt), Philo Gremme (SV Davaria Davensberg), Tom Lennox Williams (PSV Bork), Philipp Schürmann (SVF Herringen), Luca Frenzel (BW Alstedde), Ayodeji John Ologunorisa (Ziel unbekannt), Amer Masic (pausiert verletzungsbedingt)



Vorwärts Wettringen

Trainer: Patrick Wensing

Zugänge: Mats Thiemann (FSV Ochtrup), Henning Hils (SuS Neuenkirchen)

Abgänge: Felix Bußmann (TuS Hiltrup), Marius Reckels (Laufbahnende), Marius Fleitmann (Laufbahnende), Max Feldhues (FC Vorwärts Wettringen II), Erik Thiemann (FC Vorwärts Wettringen II)



Hammer SpVg

Trainer: Ralph Oberdiek

Zugänge: Fabian Lleshaj (SuS Kaiserau), Amarilnto Kourti (Holzwickeder SC), Hendrik Beste (Hammer SpVg II), Jan Passmann (Hammer SpVg II), Gutinho Antonio (SG Bockum-Hövel), Noel Dülek (SV Herbern), Leandro Elias Elbing (SV Westfalia Rhynern), Niclas Noldes (SV Westfalia Rhynern), Amar Husic (SSV Hamm), Leon Schneider (VfL Kamen), Jan Erkeling (SV Westfalia Rhynern), Jonas Woitaschek (SV Westfalia Rhynern), Soner Aydin (Hombrucher SV), Manuel Can Aydin (Türkischer SC Hamm), Max Vanioujin (SG Bockum-Hövel), Tristan Zumbrock (SV Westfalia Rhynern), Servan Ak (SG Welper)

Abgänge: Anil Saraman (SVF Herringen), Frederik Falk (SVE Heessen), Jannis Ritter (SC Neheim), Thorben Beckmann (SVE Heessen), Patrick Nemec (SV Hüsten 09), Eduart Ibrahimi (Ziel unbekannt), Noyan Efe Bayaki (Ziel unbekannt), Tim Breuer (Rot Weiss Ahlen), Jonah-Frederik Wagner (Westfalia Rhynern), Yusuf Öztürk (SVE Heessen), Mika Oxe (VfL Kamen), Holger Wortmann (SV Hüsten 09), Sebastian Stroemer (SV Herbern), Patrick Schmidt (SG Massen), Raphael Bierkämper (Westfalia Soest), Damasy Daniel (Lüner SV), Barbaros Inan (TuS Bövinghausen), Rahim Kocakus (Beckumer SpVg), Dario Markovski (SF Ostinghausen), Serhad Seyfullah Gün (Kamener SC), Enes Güney (Ziel unbekannt), Noyan Efe Bayaki (Rot Weiss Ahlen)



Ibbenbürener SpVg

Trainer: Mike Schwering

Zugänge: Glenn Schröer (VfL Eintracht Mettingen), Kevin Hagemann (Borussia Emsdetten), Kilian Ludwig (FC Eintracht Rheine), Mike Schwering (SV Vorwärts Nordhorn), Mika Leue (vereinslos)

Abgänge: Steffen Büchter (1. FC Gievenbeck), Dominik Sander (VfL Theesen), Janis Schneider (Laufbahnende), Sascha Beyer (Laufbahnende), Felix Kuhlenbeck (Ibbenbürener SpVg. 08 II), Jost Feldhaus (Ibbenbürener SpVg. 08 II), Ali Pohlmann (Ibbenbürener SpVg. 08 II)



SC Altenrheine

Trainer: Marc Wiethölter

Zugänge: Guido Göcke (Germania Hauenhorst), Mario Brinkmann (Sportclub Greven 09), Fabio da Costa Pereira (Fortuna Emsdetten), Lars Bieker (SC Spelle-Venhaus), Jannik Sriskandarajah (VfL Eintracht Mettingen), Fabian Hüer (SV Vorwärts Nordhorn), Dustin Reiners (SV Burgsteinfurt), Lucas Bovenschulte (VfL Eintracht Mettingen)

Abgänge: André Wiesch (Sportlicher Leiter beim SC Altenrheine), Lennart Theismann (SuS Neuenkirchen), Dustin Göwert (SC Altenrheine II), Maximilian Thamm (pausiert berufsbedingt), Ryan Jeffrey Halstrom (zurück in die USA), Ryan Jeffrey Halstrom (SV Eintracht Nordhorn)



SV Burgsteinfurt

Trainer: Christoph Klein-Reesink

Zugänge: Steffen Exner (Germania Horstmar), Raul-Luca Prieto (BSV Roxel), Henning Ruhkamp (FSV Ochtrup), Simon Stadler (Germania Horstmar), Jonah Behrendt (Borussia Emsdetten), Umut Berke (Vorwärts Epe), Dominic Schmidt (SC Herford), Daiki Matsubara (SC Velbert)

Abgänge: Noah-Jacob Afiemo (Borussia Emsdetten), Dustin Reiners (SC Altenrheine), Florian Kerelaj (TuS Altenberge), Jens Hauptmeier (Laufbahnende), Lars Kormann (Laufbahnende), Jannes Engel (1. FC Nordwalde), Jan-Hendrik Koers (Stand-By)



SV Dorsten-Hardt

Trainer: Christoph Schlebach

Zugänge: Harun Arik (TuS Gahlen), Tom Richert (FC 96 Recklinghausen), Jan Tewes (TuS 05 Sinsen), Paul Den Hartog (SuS Polsum), Philipp Hirsch (TuS Haltern am See), Lukas Matena (BWW Langenbochum), Tobias Portmann (BWW Langenbochum), Sidney Serge Tekoe (SV Rot-Weiß Deuten), Luca Sosnowski (SV Dorsten-Hardt II)

Abgänge: Nico Genieser (BVH Dorsten), Dennis Konarski (SV Horst-Emscher 08), Kevin van Holt (Teut. SuS Waltrop), Timo Haarmann (SV Rot-Weiß Deuten), Ben Beisenbusch (SV Rot-Weiß Deuten), Leon Schwandt (BVH Dorsten), Benedikt Jansen (Laufbahnende), Franz Leon Einhaus (Laufbahnende), Paul Mecking (Laufbahnende)



Eintracht Ahaus

Trainer: Frank Wegener

Zugänge: Rainer Hackenfort (SV 1920 Heek), Serhat Durmaz (SpVgg Vreden), Rafael Romero Ponce (FSV Ochtrup), Felix Gövert (TuRo Darfeld), Janis Jan Noack (SpVgg Vreden II), Stanly Vinke (SV Mesum II), Christian Rosing (SC Preußen Münster)

Abgänge: Cihan Bolat (Ziel unbekannt), Lars Sparwel (SuS Stadtlohn), Jonas Averesch (SG Coesfeld 06), Cihan Bolat (SV Union Wessum), Jan Honekamp (VfB Alstätte), Jens Büsker (SuS Stadtlohn II)



SV Rot-Weiß Deuten

Trainer: Mike Ratkowski

Zugänge: Mike Ratkowski (Aufstieg vom Co-Trainer zum Chef-Trainer), Timo Haarmann (SV Dorsten-Hardt), Ben Beisenbusch (SV Dorsten-Hardt), Dogan Yildiz (SC 1920 Oberhausen), Luca Händchen (SV Schermbeck 2020), Finn Erwig (SV Schermbeck 2020), Marcel Noack (TuS 05 Sinsen), Delowan Nawzad (VfB Bottrop), Tarek El Meshai (VfB Bottrop), Pascal Hingst (BV Rentfort)

Abgänge: Marcus Behnert (Ziel unbekannt), Maurice Rottenberg (FC Marl), Alexander Lakstankin (TuS Gahlen), Markus Zavalov (Viktoria Heiden), Aras Nayyef Ausif (SC Buschhausen 1912), Tokiya Monno (Westfalia Herne), Marcus Behnert (SC Buschhausen 1912), Marvin Kötter (STV Hünxe), Shu Hasegawa (Ziel unbekannt), Sidney Serge Tekoe (Ziel unbekannt), Sidney Serge Tekoe (SV Dorsten-Hardt)



Westfalia Gemen

Trainer: Thomas Zielaskowski

Zugänge: Lennart Dillhage (SpVgg Vreden), Max Gill (SG Borken), Luca Blanke (SG Borken), Johannes Koschmieder (SV Westfalia Gemen), Justin Marquart (SV Westfalia Gemen), Jost Gehling (SV Westfalia Gemen), Julian Woggon (SV Westfalia Gemen), Sebastian Vaalbrock (SV Westfalia Gemen), Alexander Bilski (DJK Grün-Weiß Nottuln)

Abgänge: Hannes Göring (SV Blau-Weiß Dingden)



TSG Dülmen

Trainer: Ahmed Ibrahim

Zugänge: Niklas Beilcke (VfL Senden), Ahmed Ibrahim (SG DJK Rödder 1965), Sven Majewski (SV Fortuna 26 Seppenrade), Fadi Alnemek (VfL Senden), Baram Yildirim (SC Union Lüdinghausen)

Abgänge: Leonhard Backmann-Stockhofe (TuS Haltern am See), Manfred Wölpper (Karriereende), Gerard Lubkoll (DSC Wanne-Eickel), Justin Lubkoll (DSC Wanne-Eickel)



TuS Haltern am See

Trainer: Sebastian Amendt

Zugänge: Leonard Bertram, Ahmet Aksu, Lorenz Alsmann (alle eigene U19), Semih Gülsoy (TuS 05 Sinsen), Leonhard Backmann-Stockhofe (TSG Dülmen), Arian Phil Schuwirth (SpVgg Erkenschwick), Tom Nöldemann (U19), Cedric Arndt (SG Suderwich)

Abgänge: Kevin Lehmann (Westfalia Osterwick), Mario Scharf (SSV Buer), Philipp Hirsch (SV Dorsten-Hardt), Nils Bartke (Holzwickeder SC), Kevin Stenzel (DJK Grün-Weiß Nottuln), Alessio Costa (FC Marl), Janik Tönnes (TuS Gahlen), Florian Abendroth (Ziel unbekannt), Patrick Brinkert (Ziel unbekannt), Peter Elbers (Ziel unbekannt), Lorenz Niedrig (Ziel unbekannt), Lucas Mann (Conc. Flaesheim), Niyazi Baysan (YEG Hassel), Paul Keller (pausiert), Leon Stöhr (Ziel unbekannt)



VfL Senden

Trainer: Rabah Abed

Zugänge: Matthias Althaus (BSV Roxel), Aljoscha Kottenstede (Sportclub Greven 09), Tim Witthoff (TuS Ascheberg), Marcel Berik (Borussia Münster), Endrit Sojeva (BSV Roxel)

Abgänge: Jürgen Sinev (Westfalia Kinderhaus), Leon Skegro (TuS Freckenhorst), Niklas Beilcke (TSG Dülmen), Fadi Alnemek (TSG Dülmen)



Werner SC

Trainer: Sven Pahnreck

Zugänge: Luca Wiegel (Grün-Schwarz Cappenberg), Mirac Kavakbasi (Eintracht Werne), Steffen Happe (Borussia Münster), Alper Kücük (Westfalia Rhynern U19), Nemanja Stanojevic (SVF Herringen), Til Vaupel (1. FC Gievenbeck U19), Ibrahim Akalin (ASK Ahlen), Justin Faust (Beckumer SpVg)

Abgänge: Kurtulus Öztürk (Holzwickeder SC), Maurice Modrzik (Holzwickeder SC), Efe Bozaci (Holzwickeder SC), Jan Trahe (ASK Ahlen)