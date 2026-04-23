Landesliga-Spitzenspiel live! ESC Rellinghausen empfängt SV Budberg

Kann der ESC Rellinghausen am SV Budberg vorbeiziehen? – Foto: Markus Becker

Am Sonntag könnte der SV Budberg beim ESC Rellinghausen wichtige Big Points im Kampf um die Krone der Landesliga, Gruppe 2, sammeln. Nur zwei Punkte trennen den Spitzenreiter von den Essenern, die in sich in Lauerstellung punktgleich mit dem SV Scherpenberg auf Tabellenplatz drei befinden. FuPa Niederrhein ist für euch live vor Ort, überträgt die Partie auf YouTube und versorgt euch mit allen Highlights auf FuPa.tv.

Denkbar knappe Ausgangslage an der Spitze

Viel spannender könnte es wohl nicht sein: Gleich vier Mannschaften kämpfen um den Titel der Landesliga und damit um das Oberliga-Ticket. Zwei dieser Teams können sich am kommenden Sonntag (26. April, 15 Uhr) einen Vorteil in Aufstiegsrennen sichern, denn dann kommt es zwischen dem ESC Rellinghausen und Spitzenreiter SV Budberg zum direkten Aufeinandertreffen. Währenddessen ist die Konkurrenz des SV Scherpenberg mit dem FC Kray beschäftigt und der Viertplatzierte Blau-Weiß Mintard muss beim 1. FC Lintfort liefern, um weiterhin ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden.

Zuletzt sind die Leistungen des Gastgebers eine wenig ins Schwanken geraten. Nur zwei Siege aus den vergangenen vier Spielen darunter eine 5:0-Klatsche gegen die Konkurrenz aus Mintard. Aber auch der SV Budberg hat am vergangene Spieltag einen Rückschlag hinnehmen müssen, der ihm einen möglichen Fünf-Punkte-Vorsprung vermiest hat. Jetzt sind es nur zwei Punkte vor den punktgleichen Essener Teams, die zusätzlich noch ein Spiel mehr zu gehen haben – im Grunde ist der SVB in der Pflicht mindestens einen Zähler aus Rellinghausen mitzunehmen.