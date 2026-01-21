Landesliga-Spitzenreiter verstärkt sich und Bezirksliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TV Darmsheim aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen freut sich in der Winterpause über den Zugang von Stefano Meola. Der 23-jährige Verteidiger trugt zuletzt das Trikot des TSV Ehningen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Bereits in seiner Zeit zuvor sammelte Meola wertvolle Erfahrung beim FC Gärtringen in der Landes- und Kreisliga.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Köngen

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, spielt der TSV Köngen eine starke Saison. Nun verstärkt sich der Neuling mit Michele Ciro Antonio Corbisiero, der von Croatia Reutlingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, nach Köngen wechselt. In der Jugend trug der 19-jährige Verteidiger das Trikot der SV Böblingen und des TSV Bernhausen. Nun verstärkt er die Defensive beim Landesliga-Spitzenteam.

Fußballbezirk Enz/Murr

Diese Informationen teilt der Bezirk auf Instagram mit:

Am 16.01.2026 hatte der Bezirk zum Ehrenamtsabend in die Alte Kelter nach Löchgau eingeladen, um die Veranstaltung in einem würdigen Rahmen abzuhalten.

Nach der Begrüßung durch den Ehrenamtsbeauftragten Armin Rau folgten die Grußworte. Unser besonderer Dank gilt Bürgermeister Robert Feil, der durch seine Anwesenheit und seine Rede die Veranstaltung bereichert hat. Weitere Grußworte sprachen Mark Biffart (Vorstand FV Löchgau), Giuseppe Palilla (Ehrenamtsbeauftragter des wfv) sowie der Bezirksvorsitzende Ingo Ernst.

Anschließend folgte eine kurze Pause, in der das Abendessen in Buffetform serviert wurde – sehr lecker!

Das Engagement im Ehrenamt wird mit dem DFB-Ehrenamtspreis gewürdigt. In diesem Jahr konnten Paul Arnold (SV Horrheim), Florian Flaig (TSV Bönnigheim), Walter Zimmer (FV Ingersheim), Massimiliano Reitano (VfB Neckarrems 1913) und Denise Kayser (KSV Hoheneck) nach einer Laudatio von Armin Rau ihre Urkunde und die DFB-Uhr in Empfang nehmen.

Die Siegerin des DFB-Ehrenamtspreises, Birgit Kanzleiter (TV Aldingen), musste krankheitsbedingt absagen – sie darf sich aber dennoch auf ein schönes Wochenende freuen.

Bei den „Jungen Fußballhelden und -heldinnen“ werden junge Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet und motiviert, dem Verein auch weiterhin treu zu bleiben. Neben einer Urkunde gibt es jeweils einen Bildungsgutschein über 100 Euro. Über diese Auszeichnung konnten sich Daniel Staffa (FV Löchgau), Maik Staigerwald (DJK SG Ludwigsburg), Jan Hegener (TV Aldingen), Lukas Preis (DJK SG Ludwigsburg) und Rea Forstner (TSV Schafhausen) freuen – auch hier nach einer Laudatio von Armin Rau. Siegerin wurde Maria Köhler (SV Horrheim), die sich zusätzlich auf eine Woche in Barcelona freuen darf.

Im Anschluss wurden die Vereinsehrungen vorgenommen. Simone Bittner (FV Löchgau) erhielt für ihr außergewöhnliches Engagement im Verein die Verbandsnadel in Bronze des wfv. Auch Dorrit Müller (SV Horrheim) wurde für ihr langjähriges Wirken im Ehrenamt mit der Verbandsnadel in Bronze ausgezeichnet.

Besonders passend: Am selben Tag wurde bekannt, dass Dorrit Müller die Position der Ehrenamtsbeauftragten beim SV Horrheim an Sportvorstand Sabrina Freier übergeben hat – der Bezirk hatte also das richtige Gespür! Beim Vereinsehrenamtspreis, mit dem Vereine für besondere Projekte und Engagement ausgezeichnet werden, konnten auch technische Probleme die gute Stimmung nicht trüben. Den geteilten vierten Platz belegten der TV Aldingen und der SV Horrheim, Platz drei ging an den VfB Tamm, und Platz zwei an die DJK SG Ludwigsburg.

Bezirkssieger wurde – nach Entscheidung einer unabhängigen Jury in Stuttgart – der FV Löchgau. Den Abschluss bildete der Sonderpreis für Vereinsentwicklung, mit dem der TV Aldingen für seine positive Entwicklung in den letzten Jahren ausgezeichnet wurde. Bei netten Gesprächen und guten Getränken fand der gelungene Abend einen schönen Ausklang. Unser Dank gilt dem wfv, der jedes Jahr viel Geld in die Hand nimmt, um das Ehrenamt zu stärken – ebenso Katja Wöhrle, die das Ehrenamt beim wfv hauptamtlich betreut, Giuseppe Palilla, Bürgermeister Feil sowie allen Vereinsvertreter*innen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben.

Ein besonderer Dank geht auch an das Team der Alten Kelter in Löchgau – alles hat hervorragend geklappt!

