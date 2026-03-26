 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Landesliga: So funktioniert die Abstiegsrelegation zur Bezirksliga

In der Landesliga Niederrhein könnte es am Saisonende zur Relegation um den Abstieg in die Bezirksliga kommen. Zwei Szenarien sind noch realistisch.

von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Für den PSV Wesel geht es noch um den Klassenerhalt.
Für den PSV Wesel geht es noch um den Klassenerhalt. – Foto: Markus Becker

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Aus der Landesliga Niederrhein werden am Ende der Saison sieben bis zehn Mannschaften in die Bezirksliga absteigen. FuPa zeigt euch, dass von vier möglichen Konstellationen zwei überhaupt nur noch realistisch sind - und nur in einem Fall gäbe es auch die Relegation um den Klassenerhalt!

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Zwei Fälle fast ausgeschlossen, zwei Fälle noch möglich

Wie viele Teams aus der Landesliga absteigen, hängt davon ab, wie viele Niederrhein-Klubs aus der Regionalliga West in die Oberliga absteigen. Der Zahlenspiegel des Fußballverbands Niederrhein (FVN) gibt vor:

  • Kein Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 4 Aufsteiger in die Oberliga => 7 Absteiger in die Bezirksliga
  • 1 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 3 Aufsteiger in die Oberliga => 8 Absteiger in die Bezirksliga
  • 2 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga => 9 Absteiger in die Bezirksliga
  • 3 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 4 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga => 10 Absteiger in die Bezirksliga

Zur Einordnung: Der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert stecken in akuter Abstiegsgefahr, zudem könnte die U23 von Fortuna Düsseldorf zwangsabsteigen, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen.

Entsprechend sind die Szenarien mit einem Absteiger oder zwei Absteigern aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein realistisch; keiner und drei Absteiger (mehr sind auch nicht möglich) sind mit Blick auf die aktuelle Form des Schlusslichts SC Wiedenbrück (Westfalen) unwahrscheinlich.

Bei 8 oder 10 Absteigern in die Bezirksliga, steigen pro Landesliga-Gruppe 4 beziehungsweise 5 Mannschaften ab. Treten allerdings die Konstellationen mit 7 oder 9 Absteigern ein, steigen die drei beziehungsweise vier Mannschaften pro Gruppe mit der geringsten Punktzahl und Platzierung in die Bezirksliga ab. Die Tabellenfünfzehnten beziehungsweise Tabellenvierzehnten würden in zwei Entscheidungsspielen den 7. beziehungsweise 9. Absteiger ermitteln.

=> Sprich: Ist die Zahl der Teams, die in die Bezirksliga absteigen, gerade, gibt es keine Relegation. Ist die Zahl ungerade, gibt es eine Relegation mit Hin- und Rückspielen.

Die Konstellationen mit 7 oder 10 Absteigern sind, wie erwähnt, fast ausgeschlossen. Entsprechend wird es darauf hinauslaufen, dass mindestens vier Mannschaften jeder Gruppe direkt in die Bezirksliga absteigen und möglicherweise noch die Tabellen-14. in die Relegation müssen.

>>> Zur Tabelle der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Zur Tabelle der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Zur Tabelle der Regionalliga West

Relegation schon ausgelost - die Termine

Der FVN hat vor der Saison die Losung für die mögliche Relegationsspiele vorgenommen. Die Paarung würden in dieser Reihenfolge stattfinden:

  • Hinspiel um den Landesliga-Klassenerhalt am 10. Juni 2026 um 19.30 Uhr: Vertreter der Landesliga 2 - Vertreter der Landesliga 1
  • Rückspiel um den Oberliga-Aufstieg am 14. Juni 2026 um 15 Uhr: Vertreter der Landesliga 1 - Vertreter der Landesliga 2
  • Elfmeterschießen im Rückspiel möglich, sollte Gleichstand bei Punkten und erzielten Toren herrschen. Laut FVN gäbe es in diesem Fall unmittelbar nach der regulären Spielzeit erst eine klassische Verlängerung (2x15 Minuten) und dann, wenn erforderlich, noch das Elfmeterschießen.

Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Teilnehmer an den Relegation nötig sein, haben diese natürlich Vorrang und die Relegation um neunten Absteiger in die Bezirksliga würde entsprechend nach hinten verschoben.

  • Entscheidungsrunde mit zwei Teams => Spieltermine wären dann der 10. und 14. Juni => Abstiegsrelegation zur Bezirksliga am 17. Juni um 19.30 Uhr und am 21. Juni um 15 Uhr
  • Entscheidungsrunde mit drei Teams => Spieltermine wären dann der 10., 14. und 17. Juni => Abstiegsrelegation zur Bezirksliga am 21. Juni um 15 Uhr und am 24. Juni um 19.30 Uhr (wahrscheinlicher Termin)

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