Landesliga: So funktioniert die Abstiegsrelegation zur Bezirksliga

Aus der Landesliga Niederrhein werden am Ende der Saison sieben bis zehn Mannschaften in die Bezirksliga absteigen. FuPa zeigt euch, dass von vier möglichen Konstellationen zwei überhaupt nur noch realistisch sind - und nur in einem Fall gäbe es auch die Relegation um den Klassenerhalt!
Wie viele Teams aus der Landesliga absteigen, hängt davon ab, wie viele Niederrhein-Klubs aus der Regionalliga West in die Oberliga absteigen. Der Zahlenspiegel des Fußballverbands Niederrhein (FVN) gibt vor:
Zur Einordnung: Der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert stecken in akuter Abstiegsgefahr, zudem könnte die U23 von Fortuna Düsseldorf zwangsabsteigen, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen.
Entsprechend sind die Szenarien mit einem Absteiger oder zwei Absteigern aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein realistisch; keiner und drei Absteiger (mehr sind auch nicht möglich) sind mit Blick auf die aktuelle Form des Schlusslichts SC Wiedenbrück (Westfalen) unwahrscheinlich.
Bei 8 oder 10 Absteigern in die Bezirksliga, steigen pro Landesliga-Gruppe 4 beziehungsweise 5 Mannschaften ab. Treten allerdings die Konstellationen mit 7 oder 9 Absteigern ein, steigen die drei beziehungsweise vier Mannschaften pro Gruppe mit der geringsten Punktzahl und Platzierung in die Bezirksliga ab. Die Tabellenfünfzehnten beziehungsweise Tabellenvierzehnten würden in zwei Entscheidungsspielen den 7. beziehungsweise 9. Absteiger ermitteln.
=> Sprich: Ist die Zahl der Teams, die in die Bezirksliga absteigen, gerade, gibt es keine Relegation. Ist die Zahl ungerade, gibt es eine Relegation mit Hin- und Rückspielen.
Die Konstellationen mit 7 oder 10 Absteigern sind, wie erwähnt, fast ausgeschlossen. Entsprechend wird es darauf hinauslaufen, dass mindestens vier Mannschaften jeder Gruppe direkt in die Bezirksliga absteigen und möglicherweise noch die Tabellen-14. in die Relegation müssen.
Der FVN hat vor der Saison die Losung für die mögliche Relegationsspiele vorgenommen. Die Paarung würden in dieser Reihenfolge stattfinden:
Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Teilnehmer an den Relegation nötig sein, haben diese natürlich Vorrang und die Relegation um neunten Absteiger in die Bezirksliga würde entsprechend nach hinten verschoben.
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