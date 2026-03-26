Landesliga: So funktioniert die Abstiegsrelegation zur Bezirksliga In der Landesliga Niederrhein könnte es am Saisonende zur Relegation um den Abstieg in die Bezirksliga kommen. Zwei Szenarien sind noch realistisch. von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Für den PSV Wesel geht es noch um den Klassenerhalt. – Foto: Markus Becker

Aus der Landesliga Niederrhein werden am Ende der Saison sieben bis zehn Mannschaften in die Bezirksliga absteigen. FuPa zeigt euch, dass von vier möglichen Konstellationen zwei überhaupt nur noch realistisch sind - und nur in einem Fall gäbe es auch die Relegation um den Klassenerhalt!

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Zwei Fälle fast ausgeschlossen, zwei Fälle noch möglich Wie viele Teams aus der Landesliga absteigen, hängt davon ab, wie viele Niederrhein-Klubs aus der Regionalliga West in die Oberliga absteigen. Der Zahlenspiegel des Fußballverbands Niederrhein (FVN) gibt vor: Kein Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 4 Aufsteiger in die Oberliga => 7 Absteiger in die Bezirksliga

1 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 3 Aufsteiger in die Oberliga => 8 Absteiger in die Bezirksliga

2 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga => 9 Absteiger in die Bezirksliga

3 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 4 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga => 10 Absteiger in die Bezirksliga Zur Einordnung: Der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert stecken in akuter Abstiegsgefahr, zudem könnte die U23 von Fortuna Düsseldorf zwangsabsteigen, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen.

Entsprechend sind die Szenarien mit einem Absteiger oder zwei Absteigern aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein realistisch; keiner und drei Absteiger (mehr sind auch nicht möglich) sind mit Blick auf die aktuelle Form des Schlusslichts SC Wiedenbrück (Westfalen) unwahrscheinlich. Bei 8 oder 10 Absteigern in die Bezirksliga, steigen pro Landesliga-Gruppe 4 beziehungsweise 5 Mannschaften ab. Treten allerdings die Konstellationen mit 7 oder 9 Absteigern ein, steigen die drei beziehungsweise vier Mannschaften pro Gruppe mit der geringsten Punktzahl und Platzierung in die Bezirksliga ab. Die Tabellenfünfzehnten beziehungsweise Tabellenvierzehnten würden in zwei Entscheidungsspielen den 7. beziehungsweise 9. Absteiger ermitteln.