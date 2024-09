Die SG Unterrath hatte auch gegen Holzheim Grund zum Jubel. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Landesliga: SG Unterrath überrascht den Titelfavoriten Landesliga, Gruppe 1: Unterrather siegen mit 3:1 über den erklärten Ligavaforiten Holzheimer SG.

Sie trafen zwar nicht auf den großen Branchenprimus aus München. Dennoch dürfen sich die Fußballer der SG Unterrath seit Samstagabend im übertragenen Sinne „Bayern-Bezwinger“ nennen lassen. Das 3:1 bei der Holzheimer SG war nicht irgendein Auswärtssieg. Schließlich ging es einen der großen Meisterschaftsfavoriten, der sich in der Sommerpause mit einigen namhaften und kostspieligen Transfers den Ruf „FC Bayern der Landesliga“ erkauft hat. Der prominenteste Holzheimer Zugang blickt sogar auf eine Vergangenheit an der Säbener Straße zurück. Sinan Kurt zählte in ganz jungen Jahren zu den großen Versprechen des Landes. Rückblickend begann für ihn mit seinem Wechsel zu den echten Bayern im Alter von gerade einmal 18 Jahren aber schon der Abstieg, der zehn Jahre später in Holzheim in Liga sechs in einem vorläufigen Tiefpunkt mündete.

SG Unterrath heiß auf die Partie

Angesichts solcher Namen auf dem Spielberichtsbogen hatte Deniz Aktag in seiner Matchvorbereitung relativ leichtes Spiel. „Ich musste nicht viel sagen. Denn die Jungs waren natürlich extrem heiß auf dieses Spiel", gestand der Unterrather Trainer. Sein Plan sah vor, den favorisierten Hausherren mit einer kompakten Defensive zu begegnen und auf Konter zu setzen. Ein Vorhaben, was im ersten Abschnitt zumindest einmal durchkreuzt wurde. Da fand Holzheim die Lücke im Unterrather Abwehrverbund und ging mit 1:0 in Führung (24.). Doch von diesem Rückschlag ließen sich die Gäste nicht von ihrer Linie abbringen. „Mir war klar, dass Holzheim zu Hause weiter nach vorne spielen würde und wir Räume und Chancen bekämen", erklärte Aktag.