 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Landesliga Nordost heute: Trotz Zeitstrafe & Gelb-Rot! Jahn legt vor

33. Spieltag der Landesliga Nordost

von Boris Manz · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

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Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Gestern fiel der Startschuss des 33. Spieltags in Schwabach. Heute folgt dann Abstiegskampf pur in Weißenburg sowie das Fernduell um die Bayernliga-Relegation im Fernduell zwischen Forchheim und Münchberg. Durch den 2:0-Sieg des Jahn gegen Windeck Burgebrach ist Erlangen-Bruck raus aus dem Rennen.

Spiele am Samstag: Fernduell um Bayernliga-Relegation in Landesliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
2
0
Abpfiff

SpVgg Jahn Forchheim – TSV Windeck 1861 Burgebrach 2:0
SpVgg Jahn Forchheim: Moritz Prenzler, Christoph Hüllmandel, Max Schmitt, Christian Städtler, Fabian Hofmann (79. Jaice Schabel), Niklas Held (94. Patrick Schmidt), Nico Baumgartl, Maximilian Pierer von Esch, Patrick Hoffmann (73. Felix Hutzler), Nico Geyer (83. Tim Hofmann), Christian Rzonsa - Trainer: René Ebert
TSV Windeck 1861 Burgebrach: Jakob Voran, Luca Hörnes, Robin Bätz (76. Johannes Bayer), Jan Bäuerlein (79. Lukas Wirth), Daniel Baier, Philipp Hörnes, Michael Zirkel (19. Moritz Ludwig) (89. Jonas Selig), Lucas Beyer, Nico Plätzer, Nico Pinkert (76. Christopher Romaus), Marcel Kutzelmann - Spielertrainer: Bernd Baier
Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Christian Rzonsa (32.), 2:0 Christian Rzonsa (60.)
Gelb-Rot: Maximilian Pierer von Esch (85./SpVgg Jahn Forchheim/)

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
4
3

Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht des Landesliga-Meisters Ammerthal.

Heute, 16:00 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
0
1

Heute, 17:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
17:00

Heute, 17:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
17:00

Spiele am Sonntag: SVG und Buch wollen direkten Klassenerhalt – Weisendorf beim SVU

Am Sonntag empfängt Gutenstetten nach dem Nichtantritt den TSV Nürnberg-Buch um 14 Uhr. Den Abschluss des 33. Spieltags bildet das Duell zwischen Unterreichenbach und Weisendorf. Von den letzten fünf Landesliga-Duellen gewann der ASV keines.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
15:00



Spiel am Freitag: Feucht unterliegt in Schwabach

Gestern, 19:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
3
1

Der SC 04 Schwabach hat sich nach der 0:1-Pleite im Top-Spiel gegen Münchberg rehabilitiert. Mit 3:1 schlug die Mannschaft von Christopher Hofbauer den 1. SC Feucht. Der Start verlief quasi perfekt: Auf die frühe Führung durch Yannis Herger (14. Minute, Elfmeter) folgte das schnelle 2:0 durch Tobias Zillmann, doch nach der Pause schlug Feucht zurück. Joel Teukam Noumessi erzielte in der 62. Minute den Anschlusstreffer. Es blieb beim 2:1 aus Sicht des Heimteams bis kurz vor Schluss, als Herger mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie machte. Schwabach bleibt trotz des Sieges Tabellenfünfter, Feucht Elfter.

SC 04 Schwabach – 1. SC Feucht 3:1
SC 04 Schwabach: Tom Zierock, Tobias Zillmann (54. Paul Massari), Dominik Wackersreuther, Luis Weiß, Kevin Woleman, Jonas Winkler (68. Julian Arnold), Benjamin Papp (78. Aasem Abu-Baji), Tim Ruhrseitz (54. Wallace Omoregbee), Emil Götz, Jonas Sauerstein (83. Lucas Riegel), Yannis Herger - Trainer: Christopher Hofbauer
1. SC Feucht: Christos Iosifidis, Emil Petersson (46. Joel Teukam Noumessi), Nico Schlund, Florian Dietz, Francis Zuch (46. Dominik Boldogh), Leon Schoen (76. Ioannis Karasavvas), Arnes Faljic (90. Spyridon Geropoulos), Joel Jehnichen (46. Berkan Wild), Cedric Drewanz, Philipp Nutz, Julian Rauch - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler
Schiedsrichter: Leopold Kellner (Oberhinkofen) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Yannis Herger (14. Foulelfmeter), 2:0 Tobias Zillmann (18.), 2:1 Joel Teukam Noumessi (62.), 3:1 Yannis Herger (90.+4)

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