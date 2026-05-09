Landesliga Nordost heute: Trotz Zeitstrafe & Gelb-Rot! Jahn legt vor

– Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Gestern fiel der Startschuss des 33. Spieltags in Schwabach. Heute folgt dann Abstiegskampf pur in Weißenburg sowie das Fernduell um die Bayernliga-Relegation im Fernduell zwischen Forchheim und Münchberg. Durch den 2:0-Sieg des Jahn gegen Windeck Burgebrach ist Erlangen-Bruck raus aus dem Rennen.

Am Sonntag empfängt Gutenstetten nach dem Nichtantritt den TSV Nürnberg-Buch um 14 Uhr. Den Abschluss des 33. Spieltags bildet das Duell zwischen Unterreichenbach und Weisendorf. Von den letzten fünf Landesliga-Duellen gewann der ASV keines .

Der SC 04 Schwabach hat sich nach der 0:1-Pleite im Top-Spiel gegen Münchberg rehabilitiert. Mit 3:1 schlug die Mannschaft von Christopher Hofbauer den 1. SC Feucht. Der Start verlief quasi perfekt: Auf die frühe Führung durch Yannis Herger (14. Minute, Elfmeter) folgte das schnelle 2:0 durch Tobias Zillmann, doch nach der Pause schlug Feucht zurück. Joel Teukam Noumessi erzielte in der 62. Minute den Anschlusstreffer. Es blieb beim 2:1 aus Sicht des Heimteams bis kurz vor Schluss, als Herger mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie machte. Schwabach bleibt trotz des Sieges Tabellenfünfter, Feucht Elfter.

SC 04 Schwabach – 1. SC Feucht 3:1

SC 04 Schwabach: Tom Zierock, Tobias Zillmann (54. Paul Massari), Dominik Wackersreuther, Luis Weiß, Kevin Woleman, Jonas Winkler (68. Julian Arnold), Benjamin Papp (78. Aasem Abu-Baji), Tim Ruhrseitz (54. Wallace Omoregbee), Emil Götz, Jonas Sauerstein (83. Lucas Riegel), Yannis Herger - Trainer: Christopher Hofbauer

1. SC Feucht: Christos Iosifidis, Emil Petersson (46. Joel Teukam Noumessi), Nico Schlund, Florian Dietz, Francis Zuch (46. Dominik Boldogh), Leon Schoen (76. Ioannis Karasavvas), Arnes Faljic (90. Spyridon Geropoulos), Joel Jehnichen (46. Berkan Wild), Cedric Drewanz, Philipp Nutz, Julian Rauch - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler

Schiedsrichter: Leopold Kellner (Oberhinkofen) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Yannis Herger (14. Foulelfmeter), 2:0 Tobias Zillmann (18.), 2:1 Joel Teukam Noumessi (62.), 3:1 Yannis Herger (90.+4)