Warum Ammerthal die Marke von 74 Punkten knacken will

Spielte schon bei der Ammerthaler Landesliga-Meisterschaft 2016 für die DJK: Dominik Haller. – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Das Schaulaufen von Meister Ammerthal in der Landesliga Nordost geht weiter. Die letzte Auswärtsfahrt der Saison beschert der DJK eine knifflige Aufgabe. Am morgigen Samstag (Anstoß 15 Uhr) wartet der viertplatzierte FSV Erlangen-Bruck auf die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl. Nicht nur, weil die Mittelfranken noch theoretische Chancen auf Relegationsplatz zwei haben, möchte Rösl die Partie keineswegs als Betriebsausflug abtun.



„Wir sind verdient Meister geworden und dann haben die Jungs auch recht, Gas zu geben. Wir haben die Meisterschaft in der letzten Woche ausführlich gefeiert, was man gegen Mögeldorf schon gemerkt hat“, berichtet Rösl. Vergangenen Samstag setzte es inmitten der Feierlichkeiten eine 0:2-Heimniederlage. Klappt es mit der Wiedergutmachung? „Mittlerweile ist wieder Normalität eingekehrt und der Fokus liegt jetzt auf Erlangen-Bruck. Das Spiel gegen Bruck wird sicherlich nicht einfach, da die Mannschaft meiner Meinung nach in der Vorrunde einer unserer stärksten Gegner war“, meint Rösl.



Trotz der Meisterschaft haben die Ammerthaler noch ein Ziel vor Augen: „Wir haben nach wie vor ein klares Ziel: die Marke von 74 Punkten zu knacken. Diese Punkteausbeute erinnert uns daran, dass wir vor zehn Jahren nach dem Bayernliga-Abstieg als Meister direkt wieder aufgestiegen sind“, so Rösl, der damals schon als Sportlicher Leiter bei der DJK die Fäden zog. Mit 74 Punkten kürte man sich seinerzeit zum Meister der Landesliga Mitte. Vor den letzten zwei Spieltagen steht man aktuell bei derer 70 Punkte. Neben Rösl waren mit Dominik Haller als Kapitän sowie Torwarttrainer Willibald Haller zwei weitere Akteure der aktuellen Meistermannschaft bereits beim Titelgewinn vor zehn Jahren dabei.





Beim Thema Kader bleibt bei Ammerthal für Samstag so weit alles beim Alten. Sommer-Abgang Noah Pirner wird wegen einer Knöchelverletzung kein Spiel mehr für die DJK bestreiten können. Neben den Langzeitverletzten fehlt Innenverteidiger Henrik Brüggen wegen einer Roten Karte aus dem letzten Spiel. Nach langer Zwangspause könnte Manuel Mutove sein Comeback geben.