Landesliga Niederrhein: So läuft der 16. Spieltag - live!

Zwei Spieltage vor dem Abschluss der Hinrunde kommen in Gruppe 1 der Landesliga Niederrhein theoretisch noch fünf Mannschaften für die Herbstmeisterschaft in Frage, das ist spannung pur. Als Spitzenreiter hat der VfL Jüchen die besten Chancen, Gegner ist am Sonntag aber die SG Unterrath, die selbst als Fünfter noch theoretische Chancen hat. Punktgleich mit dem VfL ist der FC Remscheid, der den VfB 03 Hilden II empfängt. Der FC Kosova als Dritter hat mit den VSF Amern den auf dem Papier leichtesten Gegner des Trios. In Gruppe 2 kann, realistisch betrachtet, wohl nur Blau-Weiß Dingden den SV Budberg noch von der Hinrunden-Spitze verdrängen. Die Budberger treten schon am Freitag bei der SpVgg Steele an, während die Dingdener am Samstag die SG Essen-Schönebeck empfangen, bei aktuell drei Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter. In vielen Livetickern könnt ihr Euch bei uns auf dem Laufenden halten.

Heute, 15:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln Holzheimer SG Holzheim 15:30 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid VfB 03 Hilden VfB Hilden II 0 1 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SC Velbert SC Velbert Cronenberger SC Cronenberg 15:30 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr VSF Amern VSF Amern FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:30 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag

Fr., 06.12.24 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - ASV Einigkeit Süchteln

Sa., 07.12.24 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

So., 08.12.24 13:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Remscheid

So., 08.12.24 14:15 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen

So., 08.12.24 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert

So., 08.12.24 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Kapellen-Erft

So., 08.12.24 15:30 Uhr Holzheimer SG - VSF Amern

So., 08.12.24 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath

So., 08.12.24 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath

Heute, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers VfB Bottrop VfB Bottrop 15:30 live PUSH

Heute, 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 PSV Wesel PSV Wesel 14:15 PUSH

Heute, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop SV Scherpenberg Scherpenberg 15:00 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag

Fr., 06.12.24 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort

So., 08.12.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SpVgg Steele

So., 08.12.24 14:15 Uhr PSV Wesel - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.12.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07

So., 08.12.24 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf

So., 08.12.24 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Adler Union Frintrop

So., 08.12.24 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray

So., 08.12.24 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - GSV Moers

So., 08.12.24 15:30 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard

