Landesliga Niederrhein: Ein Herbstmeister steht schon fest

TuRU Düsseldorf – Victoria Mennrath 2:2 TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Liridon Salihu, Mykyta Kildiiarov, Amin Saouti (68. Melva Luzalunga), Emirhan Bülbül (83. Baron Osaruwense Asemota), Frederik Brünen (52. Gian Luca Iseni), Macaulay Onyedikachi Nwulu (89. Yuki Hirai), Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Diyar Turan (83. Sohail Benslaiman Benktip) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Noah Kubawitz, Nasser El Aboussi (66. Vasiko Gogolidze), Wadim Kuliew, Erjon Duriqi, Oliver Krüppel (70. Moussa Coulibaly), Paul Szymanski (83. Alex Alexandrov), Paul Trützschler (83. Lukas Heller), Johannes Minkiti (89. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Marc Trostel Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 84 Tore: 0:1 Paul Szymanski (7.), 0:2 Paul Szymanski (15.), 1:2 Amin Saouti (34.), 2:2 Sahin Ayas (82. Foulelfmeter) VfB 03 Hilden II – SSV Bergisch Born 3:1 VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (67. Tymoteusz Konrad Szymanski), Leon Prokshi, Armend Likaj (88. Leander Boden), Amine Feldaoui (67. Shuto Utsugi), Luke Kawabe, Marvin Michell Theis (87. Oleksii Karas), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah (90. Kadir Vatanel) - Trainer: Koray Sakacali SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset (46. Nicolas Edelmann), Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Furkan Kücüktireli, Tarik Makkaoui, Ruben Schmitz-Heinen (70. Falk Simon Jorch), Marvin Brüggehoff, Luca Gonzalez Dantas (46. Julian Bernhard), Francesco Leonardo Di Donato (46. Muhammet-Fathi Ödemis), Marvin Pak (54. Germano Bonanno) - Trainer: Tim Janowski Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 25 Tore: 0:1 Francesco Leonardo Di Donato (11.), 1:1 Amine Feldaoui (18.), 2:1 Emmanuel Yeboah (40. Foulelfmeter), 3:1 Marvin Michell Theis (86.) Gelb-Rot: Furkan Kücüktireli (90./SSV Bergisch Born/Foulspiel) FC Remscheid – SG Unterrath 1:1 FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Dominik Heinen (84. Andrii Pedchenko), Ramzi Ben Hamada, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir (63. Koya Shirahata), Luka Sola, Leonhard Fronia (46. Stanislao Apicella) - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum, Alexander Straeten, Aleksandr Rybakov, Oluremi Martins Williams, Ionas-Apostolos Frantzozas (35. Ibrahim Jaha), Christian Bus (65. Max Kohmann), Bünyamin Dogan (71. Ahmad Ali), Shuki Hamanosono, Antonio Munoz-Bonilla, Elias Dian (78. Nicholas Farin Horn) - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 130 Tore: 0:1 Shuki Hamanosono (33.), 1:1 Antonio Zupo (74.) SC Velbert – FC Kosova Düsseldorf 2:3 SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Robin Strohmenger, Niklas Strauch (75. Laurenz Schott), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Moritz Overfeld (59. Naoufal El Hamdani), Mariano-Valerio Manno (70. Phil Pape), Jovan Gudalovic (86. Makuntima Ntuku), Prosper Malua-Kikangila (59. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Leon Azemi, Adem Saidi, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza, Shkelqim Hyseni, Qlirim Koshtanjeva, Fatlum Ahmeti (87. Naser Ilazi), Roman William Callan, Kaito Kajitani (46. Egzon-Baijram Zendeli) - Trainer: Ibo Cöl Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 200 Tore: 1:0 Prosper Malua-Kikangila (19.), 1:1 Fatlum Ahmeti (57.), 1:2 Fatlum Ahmeti (70.), 1:3 Enea Koliçi (77.), 2:3 Linus Kaminski (90.+7) TSV Solingen – 1. FC Wülfrath 4:0 TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Cedric Kareem Ben Zid, Alexander Klatt, Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber, Jasper Teske - Co-Trainer: Tim Evertz - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden 1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat, Robin Köhler, Florian Schikowski, Ryo Matsutaka, Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros - Trainer: Joscha Weber Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik Tore: 1:0 Jan Niklas Tkacik (15.), 2:0 Alexander Klatt (29.), 3:0 Jan Niklas Tkacik (32. Foulelfmeter), 4:0 Tom Gray (86.) SC Union Nettetal – VSF Amern 1:2 SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Mats Platen, Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen (58. Tomi Alexandrov), Noel Gergorec (59. Jan Pöhler), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc - Co-Trainer: Dominik Pasculli - Co-Trainer: Blerim Rrustemi VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Shogo Taniguchi, Micael Nack, Niklas Thobrock, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher, Malte Knop, Luca Dorsch - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) Tore: 0:1 Luca Dorsch (43.), 0:2 Selman Sevinc (54. Foulelfmeter), 1:2 Tomi Alexandrov (65.) DV Solingen – DJK Gnadental 2:1 DV Solingen: Florian Ricken, Rafu Numakunai, Samir Azirar, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita, Mohamed Aaross (88. Kentaro Fukuta), Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen (79. Eray Yigiter), Salim El Fahmi (79. Riyan Khan), Bilal El Ouamari (88. Sercan Er) - Trainer: Engin Kizilarslan DJK Gnadental: Nico Bayer, Marc Pfeil, Steven Dyla, Tolga Erginer, Marvin Meirich (72. Anas Lambrabti), Vojno Jesic, Milos Jesic, Malte Hauenstein, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen (85. Silas Armah), Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky Schiedsrichter: Sebastian Brömmel Tore: 1:0 Bilal El Ouamari (33.), 2:0 Tarkan Türkmen (69. Handelfmeter), 2:1 (76.) 1. Spvg. Solingen Wald 03 – ASV Einigkeit Süchteln 4:1 1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Klaus Duplex Songue, Leander Goralski, Vedran Beric, Edin Šehić, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari, Fabio Di Gaetano, Nikolaos Skondras, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Philipp Kremer (64. Leo Heinrich Rennett), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Timur Enes, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum (77. Bora Nurettin Kat), Leon Falter, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen Schiedsrichter: Issa Qaba Tore: 1:0 Nikolaos Skondras (7.), 2:0 Enes Topal (12.), 2:1 Janpeter Zaum (16.), 3:1 Fabio Di Gaetano (63.), 4:1 Nikolaos Skondras (71.)

SG Essen-Schönebeck – Sportfreunde Hamborn 07 5:4

SG Essen-Schönebeck: Leon Nevian, Anel Corovic, Julius Nosal, Antony Brai, Niklas Parsch, Erion Abazi, David Lenze, Yassine Bentaleb, Yasar Cakir, Soheib Benhamza, Volodymyr Honcharov - Trainer: Olaf Rehmann

Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Kenson Götze, Teoman Moustafa, Dario Essowe Batana (60. Petros Tzikas), Mamadou Lamarana Diallo (86. Mohammad Bitar), Max Werner (46. Seungho Noh), Rashad Ouro-Akpo, Lars Marcel Werth-Jelitto, Pascal Spors (60. Jamiro Jorden Patyk), Luka Blazevic, Giuliano Cosma Salierno (46. Julian Keibel) - Trainer: Dietmar Schacht - Co-Trainer: Dirk Kunze - Co-Trainer: Gerd Gotsche

Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 158

Tore: 0:1 Luka Blazevic (10.), 1:1 Volodymyr Honcharov (17.), 2:1 David Lenze (22.), 3:1 Volodymyr Honcharov (43.), 4:1 Yasar Cakir (55.), 4:2 Rashad Ouro-Akpo (59.), 5:2 Yasar Cakir (68.), 5:3 Luka Blazevic (72.), 5:4 Kenson Götze (77.)



1. FC Lintfort – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 4:2

1. FC Lintfort: Philipp Gutkowski, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Ouassim El Abdouni, Marvin Ehis (56. Yassin Andich), Furkan Baydar, Princely Ngangjoh, Abdoulaye Sall (64. Matti Völkel), Andre Rieger (56. Justin Uzochi Owuka), Carlos Candido Pin (88. Julian Klement), Alfred Appiah (88. Yassin Andich) - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Luca Campe (46. Patrick Dutschke), Christopher Löffler (46. Alison Rafael Leite Dos Santos), Marcel Welscher (81. Niklas Hunder), Melih Bulut (75. Andreas Kewe), Yves Busch (46. Kerron Oteng-Adjei), Maurice Tavio Y Huete, Timo Conde, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Timo Conde (10.), 1:1 Alfred Appiah (13.), 2:1 Andre Rieger (21.), 3:1 Carlos Candido Pin (85.), 4:1 Carlos Candido Pin (88.), 4:2 Timo Conde (90.)



PSV Wesel – Mülheimer FC 97 0:1

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Marvin Nunnendorf, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich (71. Noah Karschti), Oliver Dryka, Jost Gerards, Felix Gehrmann, Jan Gehrmann (68. Max Mahn) - Trainer: Björn Assfelder

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Efdal Filiz, Kakeru Akasaka, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Emre Gözen (80. Selim Enes Aydogdu), Sihun Kim (68. Yechan Baek), Montana Kuba (90. Marc - Aime Rigione), Ahmed-Malik Uzun (94. Mert Kostov), Tunahan Yardimci, Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay

Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sihun Kim (56.)



ESC Rellinghausen – SC Werden-Heidhausen 0:1

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic (76. Edisher Ugrekhelidze), Erik May, Leon Lieske (80. Jérôme Martial Sabrowski), Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Tom Holz (46. Simon Neuse), Malik Tchalawou (65. Calvin Minewitsch), Luka Bosnjak, Berkan Eken, Aaron Oteng-Appiah - Trainer: Sascha Behnke

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Lennart Paul Richard Konietzko, Tim Homberg, Björn Homberg, Tobias Alexander Jerghoff, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (76. Padra Peyvandi), Gianluca Carlo Nava, Antoine Pierre Feld (76. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia) (88. Nils Hetkamp) - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Antoine Pierre Feld (57.)



VfB Bottrop – FC Kray 4:1

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (56. Alessandro Falcone), Mick Matthes, Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel, Nusret Miyanyedi (64. Olcay Yilmaz), Emin Aksu (56. Bjarne Neumann), Raphael Steinmetz, René Biskup (75. Enes Bilgin), Ralf Thiel (64. Gino Pöschl) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski

FC Kray: Vladyslav Stelmakh, Semih Köse, David Leinweber, Djibril Tamsir Camara (80. Anis El Ghiat), Edmond Kadrijaj (84. Elias Kraaß), Juri Korte, Dlovan Ibrahim (80. Mohammed El Zein), Faris El Maaroufi, Luca Kazelis (84. Estevan Rascho), Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba - Trainer: Dimitrios Pappas - Co-Trainer: Can Senol

Schiedsrichter: Theo Kondring - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Ralf Thiel (13.), 1:1 Milot Ademi (51.), 2:1 Alexander Beloshapkin (57.), 3:1 Olcay Yilmaz (74.), 4:1 Raphael Steinmetz (77.)



GSV Moers – Viktoria Goch 0:4

GSV Moers: Jan Philip Roolfs, Shadi Ghrayeb, Anton Riegert, Thorsten Kogel, Karim El Moumen, Ava Kader (90. Maximilian Hasshoff), Ilias El Moumen (67. Nico Juan Huylmans), Konstantin Möllering, Danny Rankl, Nils Christian Werner, Furkan Yavuz (74. Julian Lösbrock) - Trainer: Christian Skerwiderski

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt (80. Jan Wilbers), Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan (70. Gabriel Preuß), Jacob Falkhofen (70. Alexander Möller), Florian Ortstadt (77. Andrija Kurandic) - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Luca Palla (15.), 0:2 Luca Plum (77. Foulelfmeter), 0:3 Luca Palla (83.), 0:4 Andrija Kurandic (90.+3)

Rot: Jan Philip Roolfs (90./GSV Moers/grobes Foulspiel)



DJK Blau-Weiß Mintard – SV Budberg 2:1

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus (33. Noah Stemmer) (83. Noah Stemmer), Leon Eschen, Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner (88. Lucas Elias Simos), Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld, Leon Fritsch, Ben Kastor (90. Leonard Rettek) - Trainer: Marco Guglielmi

SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg (78. Ceyhun Dagdemir), Luis Weyhofen (61. Niklas Ueberfeld), Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth, Florian Mordt (73. Oliver Nowak), Ole Egging, Alessandro Hochbaum (78. Jeremy Umberg), Felix Weyhofen (61. Niklas Ueberfeld), Moritz Paul - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 78

Tore: 0:1 Alessandro Hochbaum (22.), 1:1 Lukas Mühlenfeld (45.+4), 2:1 Lukas Mühlenfeld (60.)

Rot: Lukas Mühlenfeld (92./DJK Blau-Weiß Mintard/Grobes Foulspiel)



VfB Speldorf – Sportfreunde Niederwenigern 3:2

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Maximilian Fritzsche, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Mertcan Akdeniz (72. Robin Tschierske), Dominic Miller, Yassin Merzagua (86. Gabriel Heckerott), Calvin Küper (92. Leon Barghorn), Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

Sportfreunde Niederwenigern: Cem Ural, Paul Schütte, Marvin Schurig, Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marc Geißler, Florian Machtemes, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho, Moreno Mandel (61. Niklas Nadolny) - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Maximilian Fritzsche (12. Foulelfmeter), 2:0 Calvin Küper (25.), 2:1 Niklas Nadolny (62.), 3:1 Florian Meyer (90.), 3:2 Frederik Lach (90.)



Rhenania Bottrop – SV Scherpenberg 1:2

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Flavio Dietz, Jan Niklas Schröer, Hendrik Laakmann, Dennis Terwiel, Orcun Mengenli, Cem Sakız, Murat Berbero, Felix Gatner, Noah Lombaya, Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Emirhan Karaca, Gabriel Derikx, Tevfik Kücükarslan, Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music - Trainer: Sven Schützek

Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich

Tore: 1:0 Orcun Mengenli (10. Foulelfmeter), 1:1 Vedad Music (16.), 1:2 Baha Arslanboga (90.)

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag

06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop

06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard

07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch

07.12.25 FC Kray - PSV Wesel

07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck

07.12.25 SV Budberg - GSV Moers

07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop

07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen

07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf

