Landesliga live: Topspiel in Solingen, Nettetal gegen Mennrath

Spieltag 17 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Zum Abschluss der Hinrunde kämpfen in zwei Topspielen der DV Solingen, FC Kosova Düsseldorf, SC Kapellen-Erft und ASV Einigkeit Süchteln um Platz zwei hinter Herbstmeister 1. SpVg Solingen-Wald 03. Im Tabellenkeller muss der FC Remscheid Aufsteiger DJK Gnadental unbedingt schlagen, ansonsten wächst der Rückstand weiter an.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg.
So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - SG Unterrath
So., 08.02.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Velbert
So., 08.02.26 15:00 Uhr TVD Velbert zg. - SC Union Nettetal
So., 08.02.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - VSF Amern
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DV Solingen
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03