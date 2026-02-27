 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Landesliga live: Kosova ärgert Pinneberg, FC Norderstedt II gewinnt

Landesliga Hammonia: FC Eintracht Norderstedt II startet als Favorit in die Rückserie, Verfolger TBS Pinneberg gastiert beim Klub Kosova. FC Alsterbrüder am Sonntag gegen Union Tornesch.

von red · Gestern, 23:52 Uhr · 0 Leser
Traf zum Sieg: Sepehr Nikroo.
Traf zum Sieg: Sepehr Nikroo. – Foto: Markus Sellhorn

Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II und TBS Pinneberg, mit vier Punkten Rückstand Tabellendritter, eröffnen unter anderem den 20. Spieltag der Landesliga Hammonia. Wie das Wochenende läuft erfahrt ihr hier. Der Text wird laufend aktualisiert.

Die Spiele am Freitag, 27. Februar 2026

Gestern, 19:00 Uhr
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
0
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
2
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
3
0
Abpfiff

In der Landesliga Hammonia musste sich der TBS Pinneberg am Freitag in jedem Fall ärgern, denn beim Schlusslicht verpasste der Tabellendritte den Sieg. Der Klub Kosova behielt im Abstiegskampf in jedem Fall einen Bonuspunkt, der so sicherlich nicht einkalkuliert war.

Das sah beim 2:1-Sieg von Eintracht Norderstedt II anders aus: Gegen den SSV Rantzau sollte der Tabellenführer siegen, allerdings war es eine knappe Angelegenheit: Sepehr Nikroo schoss das wichtige 2:1, weshalb die Eintracht vorerst auf Rang eins verweilt.

Aufsteiger FC St. Pauli III schoss sich zu einem 3:0 gegen Altona 93 II; die Auswärts-Reserve bleibt damit akut im Abstiegskampf, die Paulianer springen auf Platz vier.

Die Spiele am Samstag, 28. Februar 2026

Heute, 13:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
13:00

Die Spiele am Sonntag, 1. März 2026

Morgen, 13:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eintracht Lokstedt
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC St. Pauli III
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - Eimsbütteler TV II
So., 08.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Klub Kosova
So., 08.03.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Hetlinger MTV
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Union Tornesch - SV Rugenbergen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Alsterbrüder

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Nienstedten
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC St. Pauli III
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TuS Osdorf
So., 15.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - TBS Pinneberg
So., 15.03.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - SC Victoria II
So., 15.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Union Tornesch
So., 15.03.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Hetlinger MTV
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - SSV Rantzau Barmstedt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga Hammonia

