Landesliga live: Kosova ärgert Pinneberg, FC Norderstedt II gewinnt

Traf zum Sieg: Sepehr Nikroo. – Foto: Markus Sellhorn

Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II und TBS Pinneberg, mit vier Punkten Rückstand Tabellendritter, eröffnen unter anderem den 20. Spieltag der Landesliga Hammonia. Wie das Wochenende läuft erfahrt ihr hier. Der Text wird laufend aktualisiert.

In der Landesliga Hammonia musste sich der TBS Pinneberg am Freitag in jedem Fall ärgern, denn beim Schlusslicht verpasste der Tabellendritte den Sieg. Der Klub Kosova behielt im Abstiegskampf in jedem Fall einen Bonuspunkt, der so sicherlich nicht einkalkuliert war.

Das sah beim 2:1-Sieg von Eintracht Norderstedt II anders aus: Gegen den SSV Rantzau sollte der Tabellenführer siegen, allerdings war es eine knappe Angelegenheit: Sepehr Nikroo schoss das wichtige 2:1, weshalb die Eintracht vorerst auf Rang eins verweilt.

Aufsteiger FC St. Pauli III schoss sich zu einem 3:0 gegen Altona 93 II; die Auswärts-Reserve bleibt damit akut im Abstiegskampf, die Paulianer springen auf Platz vier.

Die Spiele am Samstag, 28. Februar 2026