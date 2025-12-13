Landesliga live: DV Solingen & FC Kosova spielen für Solingen Wald

Spieltag 17 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Union Nettetal schlägt Victoria Mennrath, im Topspiel zwischen DV Solingen und FC Kosova Düsseldorf heißt der Sieger 1. SpVg Solingen-Wald 03. Im Tabellenkeller muss der FC Remscheid Aufsteiger DJK Gnadental unbedingt schlagen, ansonsten wächst der Rückstand weiter an.
DV Solingen – FC Kosova Düsseldorf 2:2
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Samir Azirar, Ilias El Joudi (71. Sercan Er), Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita (87. Kentaro Fukuta), Mohamed Aaross, Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi (82. Riyan Khan), Gabriel Binga Pemba (71. Tarkan Türkmen), Bilal El Ouamari (79. Birol Can Adibelli) - Trainer: Engin Kizilarslan
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija (70. Ermir Sadrija), Leon Azemi, Adem Saidi, Agan Ljeza, Shkelqim Hyseni, Egzon-Baijram Zendeli, Qlirim Koshtanjeva, Roman William Callan, Kaito Kajitani (79. Edi Muhamed Haliti) - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Mohamed Aaross (8.), 2:0 Gabriel Binga Pemba (14.), 2:1 Besim Fazlija (37.), 2:2 Roman William Callan (65.)
SC Union Nettetal – Victoria Mennrath 2:0
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Florian Heise, Maurits Kerkman (85. Luka Drca), Pascal Schellhammer, Mats Platen (63. Phillip Spickenbaum), Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov (86. Eron Saraci), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Branimir Galic (52.), 2:0 Phillip Spickenbaum (78.)
18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg.
So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - SG Unterrath
So., 08.02.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Velbert
So., 08.02.26 15:00 Uhr TVD Velbert zg. - SC Union Nettetal
So., 08.02.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - VSF Amern
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DV Solingen
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03