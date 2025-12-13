 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Kosova holt nach 0:2 einen Punkt.
Kosova holt nach 0:2 einen Punkt. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Landesliga live: DV Solingen & FC Kosova spielen für Solingen Wald

Landesliga: Union Nettetal schlägt Victoria Mennrath, im Topspiel zwischen DV Solingen und FC Kosova Düsseldorf heißt der Sieger 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 17 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Union Nettetal schlägt Victoria Mennrath, im Topspiel zwischen DV Solingen und FC Kosova Düsseldorf heißt der Sieger 1. SpVg Solingen-Wald 03. Im Tabellenkeller muss der FC Remscheid Aufsteiger DJK Gnadental unbedingt schlagen, ansonsten wächst der Rückstand weiter an.

Heute, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
2
Abpfiff
Ein Topspiel stieg zweifelsfrei zwischen DV Solingen und dem FC Kosova Düsseldorf, der im Auswärtsspiel Moral zeigte. Mohamed Aaross (8.) und Gabriel Binga Pemba (14.) ließen den Tabellenzweiten perfekt starten, doch die Düsseldorfer erholten sich und glichen durch Besim Fazlija (37.) und Roman William Callan (65.) noch zum 2:2-Endstand aus. Auf dem Platz gab es keinen Sieger, auf dem Papier derweil schon, denn Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03 kann die Tabellenführung am Sonntag gegen den 1. FC Wülfrath ausbauen. Außerdem kann der Sieger aus dem Duell zwischen Süchteln und Kapellen-Erft Zweiter werden.

DV Solingen – FC Kosova Düsseldorf 2:2
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Samir Azirar, Ilias El Joudi (71. Sercan Er), Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita (87. Kentaro Fukuta), Mohamed Aaross, Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi (82. Riyan Khan), Gabriel Binga Pemba (71. Tarkan Türkmen), Bilal El Ouamari (79. Birol Can Adibelli) - Trainer: Engin Kizilarslan
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija (70. Ermir Sadrija), Leon Azemi, Adem Saidi, Agan Ljeza, Shkelqim Hyseni, Egzon-Baijram Zendeli, Qlirim Koshtanjeva, Roman William Callan, Kaito Kajitani (79. Edi Muhamed Haliti) - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Mohamed Aaross (8.), 2:0 Gabriel Binga Pemba (14.), 2:1 Besim Fazlija (37.), 2:2 Roman William Callan (65.)

Heute, 16:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
2
0
Abpfiff
+Video
Eine durchwachsene Hinrunde endete für Union Nettetal mit einem versöhnlichen Ergebnis: Branimir Galic (52.) und Phillip Spickenbaum (78.) sorgten im zweiten Abschnitt für einen 2:0-Erfolg gegen Victoria Mennrath, weshalb der SCU die Lücke zu den Aufstiegsplätzen etwas geschlossen hat. Allerdings: Mennrath überwintert vor Nettetal.

SC Union Nettetal – Victoria Mennrath 2:0
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Florian Heise, Maurits Kerkman (85. Luka Drca), Pascal Schellhammer, Mats Platen (63. Phillip Spickenbaum), Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov (86. Eron Saraci), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Branimir Galic (52.), 2:0 Phillip Spickenbaum (78.)

Morgen, 14:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
14:00live
Morgen, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00live
Morgen, 14:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
14:30live
Morgen, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00
Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30
Morgen, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
13:00
Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg.
So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - SG Unterrath
So., 08.02.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Velbert
So., 08.02.26 15:00 Uhr TVD Velbert zg. - SC Union Nettetal
So., 08.02.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - VSF Amern
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DV Solingen
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

