Landesliga: Kellerduell für FC Remscheid, TuRU fordert Nettetal

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Remscheid und Aufsteiger TSV Solingen duellieren sich um den Klassenerhalt, TuRU Düsseldorf trifft dagegen auf den SC Union Nettetal. So läuft Spieltag 12.
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - TSV Solingen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II
So., 16.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - FC Remscheid
So., 16.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SC Velbert
So., 16.11.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 16.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - DV Solingen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TuRU Düsseldorf