Allgemeines
Remscheid in der Krise.
Remscheid in der Krise. – Foto: Stephan Horn

Landesliga: Kellerduell für FC Remscheid, TuRU fordert Nettetal

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Remscheid und Aufsteiger TSV Solingen duellieren sich um den Klassenerhalt, TuRU Düsseldorf trifft dagegen auf den SC Union Nettetal.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Remscheid und Aufsteiger TSV Solingen duellieren sich um den Klassenerhalt, TuRU Düsseldorf trifft dagegen auf den SC Union Nettetal. So läuft Spieltag 12.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00
Spieltext VSF Amern - DV Solingen

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30
Spieltext Nettetal - TuRU 80

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
14:15live
Spieltext FC Remscheid - TSV Solingen

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - SSV Born

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30
Spieltext FC Kosova - FC Wülfrath

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00
Spieltext TVD Velbert - VfB Hilden II

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30
Spieltext Gnadental - Solingen 03

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext Mennrath - SC Velbert

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30live
Spieltext SG Unterrath - SC Kapellen

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - TSV Solingen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II
So., 16.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - FC Remscheid
So., 16.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SC Velbert
So., 16.11.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 16.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - DV Solingen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TuRU Düsseldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

