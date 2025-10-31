Landesliga: Kellerduell für FC Remscheid, TuRU fordert Nettetal

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Remscheid und Aufsteiger TSV Solingen duellieren sich um den Klassenerhalt, TuRU Düsseldorf trifft dagegen auf den SC Union Nettetal. So läuft Spieltag 12.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern DV Solingen DV Solingen 15:00 PUSH

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30 PUSH

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr FC Remscheid FC Remscheid TSV Solingen TSV Solingen 14:15 live PUSH

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln SSV Bergisch Born SSV Born 15:00 live PUSH

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr TVD Velbert TVD Velbert VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:00 PUSH

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath SC Velbert SC Velbert 15:30 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath

So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf

So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental

So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born

So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern

So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath

So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert



14. Spieltag

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - TSV Solingen

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II

So., 16.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - FC Remscheid

So., 16.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SC Velbert

So., 16.11.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft

So., 16.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - DV Solingen

So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TuRU Düsseldorf