Landesliga Hannover: Preuß startet mit zwei Siegen in Eilvese Der neue Trainer des STK Eilvese hat einen gelungenen Einstand erwischt. Nach dem Wechsel im Winter folgten ein klarer Ligasieg und der Einzug ins Pokalviertelfinale. von SN · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Trainer Pascal Preuß hat beim Landesligisten STK Eilvese einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Coach übernahm die Mannschaft Mitte Dezember nach dem Rücktritt von Michael Elfert und wechselte vom Ligakonkurrenten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide an die Seitenlinie.

Nach der Winterpause setzte die Mannschaft gleich ein sportliches Ausrufezeichen. In der Landesliga Hannover gewann Eilvese das erste Ligaspiel des Jahres mit 6:1 beim SV Bavenstedt. Wenige Tage später folgte im Bezirkspokal ein 3:2-Erfolg beim Bezirksligisten TSV Pattensen, der den Einzug ins Viertelfinale bedeutete. Preuß beschreibt seine ersten Wochen im neuen Umfeld positiv. „Ich bin bei meinem neuen Verein und von den Jungs sehr, sehr warm aufgenommen worden. Viele kannte ich noch aus der Vergangenheit und sie kannten mich ebenfalls, deshalb hat das von Anfang an gut gepasst. Die Jungs haben auf jeden Fall Qualität.“

Besonders wichtig ist ihm die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. „Für mich ist wichtig, dass wir eine gute Stimmung in der Mannschaft haben und dass die Spieler einander vertrauen.“ Gleichzeitig richtet er den Blick bewusst nach vorne. „Am Ende der Hinserie habe ich mitbekommen, dass die Stimmung zwischenzeitlich auch mal etwas schlechter war. Das kann verschiedene Gründe gehabt haben. Über die Vergangenheit möchte ich aber gar nicht groß sprechen.“ Sein Ansatz ist klar formuliert. „Mein Ziel ist es, dass wir eine gute Stimmung und einen starken Teamgeist in der Mannschaft haben und versuchen, gemeinsam auf einer positiven Welle zu reiten.“