Landesliga Hannover: Preuß startet mit zwei Siegen in Eilvese

Trainer Pascal Preuß hat beim Landesligisten STK Eilvese einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Coach übernahm die Mannschaft Mitte Dezember nach dem Rücktritt von Michael Elfert und wechselte vom Ligakonkurrenten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide an die Seitenlinie.
Nach der Winterpause setzte die Mannschaft gleich ein sportliches Ausrufezeichen. In der Landesliga Hannover gewann Eilvese das erste Ligaspiel des Jahres mit 6:1 beim SV Bavenstedt. Wenige Tage später folgte im Bezirkspokal ein 3:2-Erfolg beim Bezirksligisten TSV Pattensen, der den Einzug ins Viertelfinale bedeutete.
Preuß beschreibt seine ersten Wochen im neuen Umfeld positiv. „Ich bin bei meinem neuen Verein und von den Jungs sehr, sehr warm aufgenommen worden. Viele kannte ich noch aus der Vergangenheit und sie kannten mich ebenfalls, deshalb hat das von Anfang an gut gepasst. Die Jungs haben auf jeden Fall Qualität.“
Besonders wichtig ist ihm die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. „Für mich ist wichtig, dass wir eine gute Stimmung in der Mannschaft haben und dass die Spieler einander vertrauen.“ Gleichzeitig richtet er den Blick bewusst nach vorne. „Am Ende der Hinserie habe ich mitbekommen, dass die Stimmung zwischenzeitlich auch mal etwas schlechter war. Das kann verschiedene Gründe gehabt haben. Über die Vergangenheit möchte ich aber gar nicht groß sprechen.“
Sein Ansatz ist klar formuliert. „Mein Ziel ist es, dass wir eine gute Stimmung und einen starken Teamgeist in der Mannschaft haben und versuchen, gemeinsam auf einer positiven Welle zu reiten.“
Der deutliche Erfolg beim SV Bavenstedt hinterließ Eindruck. „Gegen Barmstedt haben wir ordentlich gespielt und auch verdient gewonnen. Darüber kann man sicherlich diskutieren, ob es gleich sechs Tore hätten sein müssen, denn Barmstedt ist keine Laufkundschaft und auch keine schlechte Mannschaft.“ Entscheidend sei die Konsequenz im Abschluss gewesen. „An diesem Tag waren wir aber einfach besser und vor dem Tor sehr effektiv. Das muss man den Jungs auch zugutehalten.“
Auch der Pokalsieg bestätigte den gelungenen Auftakt. „Danach haben wir in Pattensen noch den zweiten Sieg geholt. Jetzt versuchen wir, auf dieser Welle weiterzumachen und nach und nach alle Spieler einzubinden.“
Dabei richtet Preuß den Blick bewusst auf das gesamte Team. „Jeder muss wissen, dass er wichtig ist für diesen Verein und für diese Mannschaft. Wenn uns das gelingt, dann können wir auf jeden Fall noch eine richtig gute Rückserie spielen.“
Am Sonntag, 08. März, steht für den STK Eilvese das nächste Ligaspiel an. Dann empfängt die Mannschaft den Aufsteiger TSV Godshorn. Es ist zugleich das erste Heimspiel für Preuß. Das Hinspiel endete 4:4, den Ausgleich erzielte Eilvese Ende September erst in der Nachspielzeit durch ein Tor von Murat Saglam. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.