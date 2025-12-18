Trainerwechsel innerhalb der Landesliga Hannover: Preuß zu Eilvese

Nach bewegten Wochen auf der Trainerbank hat der STK Eilvese eine zentrale Personalentscheidung getroffen. Mit Pascal Preuß übernimmt ab sofort ein neuer Cheftrainer die Verantwortung beim Landesligisten und soll dem Team neue Impulse geben.

Auslöser der Veränderungen war die 2:3-Niederlage gegen den SC Hemmingen-Westerfeld im November. Direkt nach der Partie legte Michael Elfert überraschend sein Amt nieder. Zuvor hatte der Coach den Verein zur Oberliga-Saison 2023/24 übernommen, den Abstieg jedoch nicht verhindern können. In der darauffolgenden Spielzeit führte Elfert den STK Eilvese zur Vizemeisterschaft in der Landesliga und damit dicht an die Rückkehr in die Oberliga heran.

Auch in der laufenden Saison sollte erneut oben angegriffen werden. Nach 15 Spielen stand die Mannschaft jedoch mit 26 Punkten lediglich auf Rang sechs, der Rückstand auf Tabellenführer Hemmingen-Westerfeld betrug bereits 16 Zähler. Nach eigener Analyse kam Elfert zu dem Schluss, dass es einen Wechsel an der Seitenlinie brauche, um neue Impulse zu setzen.