Trainerwechsel innerhalb der Landesliga Hannover: Preuß zu Eilvese

Nach bewegten Wochen auf der Trainerbank hat der STK Eilvese eine zentrale Personalentscheidung getroffen. Mit Pascal Preuß übernimmt ab sofort ein neuer Cheftrainer die Verantwortung beim Landesligisten und soll dem Team neue Impulse geben.
Auslöser der Veränderungen war die 2:3-Niederlage gegen den SC Hemmingen-Westerfeld im November. Direkt nach der Partie legte Michael Elfert überraschend sein Amt nieder. Zuvor hatte der Coach den Verein zur Oberliga-Saison 2023/24 übernommen, den Abstieg jedoch nicht verhindern können. In der darauffolgenden Spielzeit führte Elfert den STK Eilvese zur Vizemeisterschaft in der Landesliga und damit dicht an die Rückkehr in die Oberliga heran.
Auch in der laufenden Saison sollte erneut oben angegriffen werden. Nach 15 Spielen stand die Mannschaft jedoch mit 26 Punkten lediglich auf Rang sechs, der Rückstand auf Tabellenführer Hemmingen-Westerfeld betrug bereits 16 Zähler. Nach eigener Analyse kam Elfert zu dem Schluss, dass es einen Wechsel an der Seitenlinie brauche, um neue Impulse zu setzen.
Preuß kommt aus Krähenwinkel
Nach einer Übergangsphase, in der Co-Trainer Deniz Cicek die Verantwortung übernahm, steht nun der Nachfolger fest. Pascal Preuß wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide zum STK. Dort übernimmt künftig sein bisheriger Co-Trainer Alexander Dosch den Cheftrainerposten.
Der STK Eilvese äußerte sich auf Social Media ausführlich zur Neuverpflichtung: „Pascal Preuß bringt umfangreiche Erfahrungen aus seinen bisherigen Stationen mit und steht für eine strukturierte, moderne Trainingsarbeit. Mit seiner klaren sportlichen Philosophie soll er die Mannschaft nachhaltig weiterentwickeln und die gesteckten Ziele erreichen. Der Verein ist überzeugt, mit Pascal Preuß die richtige Personalentscheidung getroffen zu haben, und freut sich auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Unterstützt wird Preuß künftig von Marc Obermann, der als Co-Trainer verpflichtet wurde.
Ausgangslage zur Winterpause
Sportlich überwintert der STK Eilvese auf Platz sieben der Landesliga Hannover und weist 17 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld auf. Der bisherige Verein von Preuß steht etwas besser da. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide belegt Rang fünf und hat zwei Punkte Vorsprung auf Eilvese.