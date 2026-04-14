Landesliga Hannover: Fünf Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag Diese Spieler rücken am 26. Spieltag mit der Anzahl ihrer erzielten Tore oder der Wichtigkeit ihrer Tore in den Mittelpunkt. von SN · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Rabe

Am 26. Spieltag der Landesliga Hannover haben sich vor allem fünf Spieler hervorgetan. Ruslan Rzaiev, Robert Just, Tom Schieb, Julian David und Mohammed Bengharda prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.

Rzaiev dreht die Partie für Bavenstedt



Der SV 1946 Bavenstedt gewinnt mit 3:2 gegen den TSV Mühlenfeld. Nach einem 0:2-Rückstand bringt Rudi Hasso die Gastgeber zunächst wieder zurück ins Spiel. In der Schlussphase übernimmt Ruslan Rzaiev die Hauptrolle. Mit seinen Treffern in der 72. und 82. Minute dreht er die Partie und sichert Bavenstedt den Sieg.





Just rettet Barsinghausen einen Punkt





Der TSV Barsinghausen holt beim 2:2 gegen den SV Newroz Hildesheim noch einen Punkt. Nach dem frühen Zwei-Tore-Rückstand bringt Robert Just seine Mannschaft kurz nach der Pause zurück ins Spiel. Mit seinen Treffern in der 49. und 56. Minute gleicht er die Partie aus.





David und Schieb führen Tündern zum Auswärtssieg





Der HSC BW Schwalbe Tündern gewinnt mit 5:2 bei VfR Germania Ochtersum. Nach dem frühen Rückstand sorgt Tom Schieb zunächst für den Ausgleich. Kurz vor der Pause bringt Julian David Tündern erstmals in Führung und erhöht direkt nach dem Seitenwechsel per Elfmeter auf 3:1. Schieb traf in der 71. Spielminute noch einmal, beide Spieler erzielen damit einen Doppelpack.



Der HSC BW Schwalbe Tündern gewinnt mit 5:2 bei VfR Germania Ochtersum. Nach dem frühen Rückstand sorgt Tom Schieb zunächst für den Ausgleich. Kurz vor der Pause bringt Julian David Tündern erstmals in Führung und erhöht direkt nach dem Seitenwechsel per Elfmeter auf 3:1. Schieb traf in der 71. Spielminute noch einmal, beide Spieler erzielen damit einen Doppelpack. Bengharda entscheidet die Partie

