 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Landesliga Hannover: Fünf Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag

Diese Spieler rücken am 26. Spieltag mit der Anzahl ihrer erzielten Tore oder der Wichtigkeit ihrer Tore in den Mittelpunkt.

von SN · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Rabe

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Landesliga Hannover
SV Arminia H
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STK Eilvese
FC Wunstorf

Am 26. Spieltag der Landesliga Hannover haben sich vor allem fünf Spieler hervorgetan. Ruslan Rzaiev, Robert Just, Tom Schieb, Julian David und Mohammed Bengharda prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.

Rzaiev dreht die Partie für Bavenstedt

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 BavenstedtBavenstedt
TSV Mühlenfeld
TSV MühlenfeldMühlenfeld
3
2
Abpfiff

Der SV 1946 Bavenstedt gewinnt mit 3:2 gegen den TSV Mühlenfeld. Nach einem 0:2-Rückstand bringt Rudi Hasso die Gastgeber zunächst wieder zurück ins Spiel. In der Schlussphase übernimmt Ruslan Rzaiev die Hauptrolle. Mit seinen Treffern in der 72. und 82. Minute dreht er die Partie und sichert Bavenstedt den Sieg.

Just rettet Barsinghausen einen Punkt

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
SV Newroz Hildesheim
SV Newroz HildesheimSV Newroz H
TSV Barsinghausen
TSV BarsinghausenBarsinghause
2
2
Abpfiff

Der TSV Barsinghausen holt beim 2:2 gegen den SV Newroz Hildesheim noch einen Punkt. Nach dem frühen Zwei-Tore-Rückstand bringt Robert Just seine Mannschaft kurz nach der Pause zurück ins Spiel. Mit seinen Treffern in der 49. und 56. Minute gleicht er die Partie aus.

David und Schieb führen Tündern zum Auswärtssieg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
VfR Germania Ochtersum
VfR Germania OchtersumG. Ochtersum
HSC BW Schwalbe Tündern
HSC BW Schwalbe TündernBW Tündern
2
5
Abpfiff

Der HSC BW Schwalbe Tündern gewinnt mit 5:2 bei VfR Germania Ochtersum. Nach dem frühen Rückstand sorgt Tom Schieb zunächst für den Ausgleich. Kurz vor der Pause bringt Julian David Tündern erstmals in Führung und erhöht direkt nach dem Seitenwechsel per Elfmeter auf 3:1. Schieb traf in der 71. Spielminute noch einmal, beide Spieler erzielen damit einen Doppelpack.

Bengharda entscheidet die Partie

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
STK Eilvese
STK EilveseSTK Eilvese
SSG Halvestorf-Herkendorf
SSG Halvestorf-HerkendorfHalvestorf-H
1
0
Abpfiff

Der STK Eilvese setzt sich mit 1:0 gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf durch. Mohammed Bengharda erzielt kurz vor der Pause den einzigen Treffer der Begegnung und sichert seiner Mannschaft damit den Heimsieg.
--> Artikel: Bengharda trifft nach Ecke: Eilvese rettet Führung in Unterzahl

>>> Zur Landesliga Hannover

Hinweis: Das Spiel zwischen dem SC Hemmingen-Westerfeld und dem SV Iraklis Hellas Hannover, das 2:2 endete, konnte nicht berücksichtigt werden, da keine Angaben zu den Spielern des SV Iraklis Hellas Hannover vorliegen.