Bengharda trifft nach Ecke: Eilvese rettet Führung in Unterzahl

Szene aus dem Hinspiel – Foto: SSG Halvestorf

Am 26. Spieltag der Landesliga Hannover gewann der STK Eilvese mit 1:0 gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf. Die Gastgeber mussten bereits nach einer halben Stunde in Unterzahl weiterspielen, brachten den Vorsprung aber über die Zeit. Der Tabellenvierte bleibt damit auch im achten Ligaspiel in Folge ohne Niederlage, Halvestorf-Herkendorf rutscht auf Platz 14 ab.

Trotz der Unterzahl blieb Eilvese stabil. Die Gastgeber verteidigten konsequent und zeigten die Geschlossenheit, die Trainer Pascal Preuß zuletzt vermisst hatte. „Das, was uns gegen Newroz gefehlt hat und auch nach dem 3:1 in Ochtersum noch nicht wirklich da war, nämlich dieses Miteinander auf dem Platz, war gegen Halvestorf wieder komplett vorhanden. Wir haben füreinander gearbeitet, uns gegenseitig gepusht und jede Aktion gefeiert. Das hat richtig Spaß gemacht und war am Ende der Schlüssel zum Sieg“, sagte Preuß.

Die Partie nahm in der 30. Minute ihre entscheidende Wendung. Leo Klipphahn hatte bereits in der 11. Minute die Gelbe Karte gesehen und wurde wenig später nach einer Unsportlichkeit vom Platz gestellt. Der Eilveser schlug den Ball weg und sah dafür Gelb-Rot.

Der Treffer des Tages fiel in der 39. Minute. Nach einer kurz ausgeführten Ecke fehlte Halvestorf-Herkendorf für einen Moment die nötige Konzentration. Der Ball segelte an den zweiten Pfosten, dort stand Mohammed Bengharda frei und schob zum 1:0 ein.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eilvese gefährlich. Obwohl die Gastgeber in Unterzahl spielten, boten sich Chancen auf das zweite und dritte Tor. Mehrfach scheiterte der STK jedoch am starken Gäste-Torhüter Tim Kallmeyer. „Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist, dass wir sowohl in Gleichzahl als auch später in Unterzahl das zweite oder dritte Tor nicht gemacht haben. Dann wäre früher Ruhe im Spiel gewesen“, betonte Preuß.

Halvestorf-Herkendorf erhöhte in der Schlussphase den Druck und drängte auf den Ausgleich. Die Gäste brachten den Ball jedoch nicht mehr über die Linie, Eilvese verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

„Natürlich waren die Jungs nach dem Spiel komplett platt, weil sie in Unterzahl unglaublich viel laufen mussten. Sie haben das aber hervorragend gemacht“, berichtete Preuß. „Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft für das, was sie geleistet hat. Wie viel die Jungs gelaufen und gearbeitet haben, war beeindruckend. Das war ein richtig starkes Spiel von uns.“

Bei der SSG Halvestorf-Herkendorf überwog nach der Niederlage die Enttäuschung. „Mit nunmehr elf Niederlagen bei fünf Siegen und fünf Unentschieden befinden wir uns weiterhin in der herausfordernden Lage des Tabellenkellers, doch die Moral der Mannschaft stimmt uns zuversichtlich. Wir richten den Blick nun sofort wieder nach vorne“, teilte der Verein auf seiner Webseite www.ssg-halvestorf.de/ mit.