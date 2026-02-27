Landesliga Hammonia live: TBS Pinneberg will zur Spitze aufschließen

Burak Bayram, Trainer von TBS Pinneberg. – Foto: privat

Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II und TBS Pinneberg, mit vier Punkten Rückstand Tabellendritter, eröffnen unter anderem den 20. Spieltag der Landesliga Hammonia. Wie das Wochenende läuft erfahrt ihr hier. Der Text wird laufend aktualisiert.

Die Spiele am Sonntag, 1. März 2026

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr Eimsbütteler TV ETV II SC Nienstedten Nienstedten 14:00 PUSH

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Hetlinger MTV Hetlingen TuS Osdorf TuS Osdorf 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eintracht Lokstedt

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC St. Pauli III

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - Eimsbütteler TV II

So., 08.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Klub Kosova

So., 08.03.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Hetlinger MTV

So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Union Tornesch - SV Rugenbergen

So., 08.03.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Alsterbrüder



22. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Nienstedten

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC St. Pauli III

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TuS Osdorf

So., 15.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - TBS Pinneberg

So., 15.03.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - SC Victoria II

So., 15.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Union Tornesch

So., 15.03.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Hetlinger MTV

So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - SSV Rantzau Barmstedt

