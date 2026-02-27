Landesliga Hammonia live: TBS Pinneberg will zur Spitze aufschließen

Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II und TBS Pinneberg, mit vier Punkten Rückstand Tabellendritter, eröffnen unter anderem den 20. Spieltag der Landesliga Hammonia. Wie das Wochenende läuft erfahrt ihr hier. Der Text wird laufend aktualisiert.
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eintracht Lokstedt
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC St. Pauli III
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - Eimsbütteler TV II
So., 08.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Klub Kosova
So., 08.03.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Hetlinger MTV
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC Union Tornesch - SV Rugenbergen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Alsterbrüder
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Nienstedten
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC St. Pauli III
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TuS Osdorf
So., 15.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - TBS Pinneberg
So., 15.03.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - SC Victoria II
So., 15.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Union Tornesch
So., 15.03.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Hetlinger MTV
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - SSV Rantzau Barmstedt
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: