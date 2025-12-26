 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die Teams der Landesliga 1 starten in die Vorbereitung.
Die Teams der Landesliga 1 starten in die Vorbereitung. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Landesliga, Gruppe 1: So läuft die Winter-Vorbereitung

So bereiten sich die Mannschaften der Landesliga, Gruppe 1, auf die zweite Saisonhälfte vor,

Der Ball ruht in der Landesliga, Gruppe 1, die Mannschaften befinden sich in der wohlverdienten Winterpause. Doch die ist nur kurz, denn bereits am 1. Februar geht es in der Meisterschaft wieder um Punkte. Bis es soweit ist, stehen noch zahlreiche Testspiele an und für die meisten Teams geht es zudem in die Halle. Wir haben für euch den kompakten Überblick über die Winter-Vorbereitung.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Die Rückrunde in der Landesliga, Gruppe 1, startet am Sonntag, den 1. Februar.

1. FC Wülfrath

  • SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - VfB Hilden (A)
  • DI, 13. Januar, 20 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (A)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - Ratingen 04/19 (A)
  • DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - DJK Sparta Bilk (A)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - Lohausener SV (A)

1. Spvg Solingen-Wald

  • DO, 15. Januar, 19.45 Uhr - DJK Sparta Bilk (A)
  • SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - TSV Ronsdorf (H)
  • DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A)
  • SO, 25. Januar, 13.15 Uhr - SG Schönebeck (A)

ASV Süchteln

  • DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (A)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - VfL Jüchen H)
  • MI, 21. Januar, 20 Uhr - TuS Wickrath (A)

DJK Gnadental

  • DI, 6. Januar, 19.30 Uhr - SV Uedesheim (H)
  • FR, 9. Januar, 20 Uhr - Holzheimer SG (H)
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Neuwerk (H)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - VdS Nievenheim (A)
  • FR, 16. Januar - Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss
  • SO, 18. Januar, 14.45 Uhr - Ay-Yildizspor Hückelhoven (H)
  • SO, 25. Januar, 14 Uhr - DSC 99 Düsseldorf (H)

DV Solingen

  • SO, 4. Januar, 14 Uhr - FC Büderich (A)
  • SA, 10. Januar, 14.30 Uhr - DJK Sparta Bilk (A) - ABSETZUNG
  • SA, 17. Januar, 14.30 Uhr - TSV Meerbusch (A)

FC Kosova Düsseldorf

  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - SC Reusrath (A)
  • DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SSV Berghausen (A)
  • SO, 25. Januar, 14.30 Uhr - ESC Rellinghausen (A)

FC Remscheid

  • MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (A)
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - SC Obersprockhövel (A)
  • MI, 14. Januar, 19 Uhr - FSV Vohwinkel (A)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - Cronenberger SC (A)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - Rot-Weiss Ahlen (A)

SC Kapellen-Erft

  • SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - TuRa Brüggen (A)
  • DO, 15. Januar - Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss
  • SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - MSV Düsseldorf (H)
  • MO, 19. Januar, 19.30 Uhr - Holzheimer SG (A)
  • SA, 24. Januar, 14.30 Uhr - TuS Blau-Weiß Königsdorf (A)

SC Union Nettetal

  • SA, 10. Januar, 17 Uhr - VfL Tönisberg (A)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Uevekoven (H)
  • MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - 1. FC Viersen (A)
  • SA, 25. Januar, 15 Uhr - SC St. Tönis (A)
  • SA, 7. Februar, 17 Uhr - Ay-Yildiz Spor Hückelhoven (H)

SC Velbert

  • SA, 27. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Velbert
  • SA, 10. Januar, 13 Uhr - TSV Ronsdorf (H)
  • DI, 20. Januar, 19 Uhr - ESC Rellinghausen (A)
  • FR, 23. Januar, 19.15 Uhr - SV Sodingen (H)
  • SA, 24, Januar, 14.30 Uhr - SC Werden-Heidhausen (A)

SC Victoria Mennrath

  • SA, 27. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach
  • SO, 11. Januar, 14.30 Uhr - Germania Hilfarth (H)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - Holzheimer SG (A)
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - TuRa Brüggen (H)

SG Unterrath

  • DI, 6. Januar, 19.30 Uhr - Sportfreunde Baumberg (A)
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - HSV Langenfeld (H)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - FC Büderich (A)
  • SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - GSV Moers (H)
  • DO, 22. Januar, 19.45 Uhr - SV Rot-Weiß Wülfrath (H)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - VfB Speldorf (H)

SSV Bergisch Born

  • SA, 27. Dezember - Südhöhen-Turnier
  • SA, 10. Januar, 13 Uhr - SV Deutz (A)
  • SO, 11. Januar, 13.15 Uhr - SV Bergfried Leverkusen (A)
  • SO, 18. Januar, 13 Uhr - VfR Wipperfürth (A)
  • SA, 24. Januar, 17 Uhr - MSV Düsseldorf (A)

TSV Solingen

  • SO, 11. Januar, 13.15 Uhr - SV Schlebusch (A)
  • SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A)
  • SO, 25. Januar, 13 Uhr - FC Hertha Rheidt (A)

TuRU Düsseldorf

  • SO, 11. Januar, 14 Uhr - Sportfreunde Baumberg (A)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - SC Reusrath (H)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Gerresheim (H)
  • MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - SV Scherpenberg (H)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - 1. FC Lintfort (H)

VfB Hilden II

  • SO, 11. Januar, 13 Uhr - TSG Sprockhövel II (H)
  • MI, 14. Januar, 20 Uhr - Lohausener SV (A)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (A)

VSF Amern

  • SA, 17. Januar, 16 Uhr - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (H)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A)
  • MI, 28. Januar, 20 Uhr - TuRa Brüggen (H)

