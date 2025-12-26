2025-12-17T10:26:01.779Z
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Die Teams der Landesliga 1 starten in die Vorbereitung. – Foto: Jacob Kingsley Amuah Landesliga, Gruppe 1: So läuft die Winter-Vorbereitung So bereiten sich die Mannschaften der Landesliga, Gruppe 1, auf die zweite Saisonhälfte vor,
Der Ball ruht in der
Landesliga, Gruppe 1, die Mannschaften befinden sich in der wohlverdienten Winterpause. Doch die ist nur kurz, denn bereits am 1. Februar geht es in der Meisterschaft wieder um Punkte. Bis es soweit ist, stehen noch zahlreiche Testspiele an und für die meisten Teams geht es zudem in die Halle. Wir haben für euch den kompakten Überblick über die Winter-Vorbereitung. Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de. Die Rückrunde in der Landesliga, Gruppe 1, startet am Sonntag, den 1. Februar. 1. FC Wülfrath SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - VfB Hilden (A) DI, 13. Januar, 20 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (A) SO, 18. Januar, 15 Uhr - Ratingen 04/19 (A) DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - DJK Sparta Bilk (A) SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - Lohausener SV (A)
1. Spvg Solingen-Wald DO, 15. Januar, 19.45 Uhr - DJK Sparta Bilk (A) SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - TSV Ronsdorf (H) DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A) SO, 25. Januar, 13.15 Uhr - SG Schönebeck (A)
ASV Süchteln DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (A) SO, 18. Januar, 14 Uhr - VfL Jüchen H) MI, 21. Januar, 20 Uhr - TuS Wickrath (A) DJK Gnadental DI, 6. Januar, 19.30 Uhr - SV Uedesheim (H) FR, 9. Januar, 20 Uhr - Holzheimer SG (H) SO, 11. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Neuwerk (H) MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - VdS Nievenheim (A) FR, 16. Januar - Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss SO, 18. Januar, 14.45 Uhr - Ay-Yildizspor Hückelhoven (H) SO, 25. Januar, 14 Uhr - DSC 99 Düsseldorf (H) DV Solingen SO, 4. Januar, 14 Uhr - FC Büderich (A) SA, 10. Januar, 14.30 Uhr - DJK Sparta Bilk (A) - ABSETZUNG SA, 17. Januar, 14.30 Uhr - TSV Meerbusch (A) FC Kosova Düsseldorf SO, 18. Januar, 15 Uhr - SC Reusrath (A) DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SSV Berghausen (A) SO, 25. Januar, 14.30 Uhr - ESC Rellinghausen (A) FC Remscheid MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (A) SO, 11. Januar, 15 Uhr - SC Obersprockhövel (A) MI, 14. Januar, 19 Uhr - FSV Vohwinkel (A) SO, 18. Januar, 15 Uhr - Cronenberger SC (A) SO, 25. Januar, 15 Uhr - Rot-Weiss Ahlen (A) SC Kapellen-Erft SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - TuRa Brüggen (A) DO, 15. Januar - Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich-Neuss SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - MSV Düsseldorf (H) MO, 19. Januar, 19.30 Uhr - Holzheimer SG (A) SA, 24. Januar, 14.30 Uhr - TuS Blau-Weiß Königsdorf (A) SC Union Nettetal SA, 10. Januar, 17 Uhr - VfL Tönisberg (A) SO, 18. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Uevekoven (H) MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - 1. FC Viersen (A) SA, 25. Januar, 15 Uhr - SC St. Tönis (A) SA, 7. Februar, 17 Uhr - Ay-Yildiz Spor Hückelhoven (H) SC Velbert SA, 27. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Velbert SA, 10. Januar, 13 Uhr - TSV Ronsdorf (H) DI, 20. Januar, 19 Uhr - ESC Rellinghausen (A) FR, 23. Januar, 19.15 Uhr - SV Sodingen (H) SA, 24, Januar, 14.30 Uhr - SC Werden-Heidhausen (A) SC Victoria Mennrath SA, 27. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach SO, 11. Januar, 14.30 Uhr - Germania Hilfarth (H) MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - Holzheimer SG (A) SA, 17. Januar, 14 Uhr - TuRa Brüggen (H) SG Unterrath DI, 6. Januar, 19.30 Uhr - Sportfreunde Baumberg (A) SO, 11. Januar, 15 Uhr - HSV Langenfeld (H) MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - FC Büderich (A) SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - GSV Moers (H) DO, 22. Januar, 19.45 Uhr - SV Rot-Weiß Wülfrath (H) SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - VfB Speldorf (H) SSV Bergisch Born SA, 27. Dezember - Südhöhen-Turnier SA, 10. Januar, 13 Uhr - SV Deutz (A) SO, 11. Januar, 13.15 Uhr - SV Bergfried Leverkusen (A) SO, 18. Januar, 13 Uhr - VfR Wipperfürth (A) SA, 24. Januar, 17 Uhr - MSV Düsseldorf (A) TSV Solingen SO, 11. Januar, 13.15 Uhr - SV Schlebusch (A) SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A) SO, 25. Januar, 13 Uhr - FC Hertha Rheidt (A) TuRU Düsseldorf SO, 11. Januar, 14 Uhr - Sportfreunde Baumberg (A) MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - SC Reusrath (H) SO, 18. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Gerresheim (H) MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - SV Scherpenberg (H) SO, 25. Januar, 15 Uhr - 1. FC Lintfort (H) VfB Hilden II SO, 11. Januar, 13 Uhr - TSG Sprockhövel II (H) MI, 14. Januar, 20 Uhr - Lohausener SV (A) SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (A) VSF Amern SA, 17. Januar, 16 Uhr - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (H) SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A) MI, 28. Januar, 20 Uhr - TuRa Brüggen (H) ____
