Fabian Wiegers macht im Sommer bei Fortuna Dilkrath nicht weiter. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Landesliga: Fabian Wiegers hört in Dilkrath auf Der Trainer hat seinen Abschied von Landesligist Fortuna Dilkrath verkündet. Die vergangenen Jahre hätten viel „Substanz gekostet“, sagt der 35-Jährige. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 DJK Dilkrath Fabian Wiegers

Auf der wichtigsten Planstelle muss sich Fortuna Dilkrath für die neue Saison neu aufstellen. Cheftrainer Fabian Wiegers hat seinen Rücktritt nach der Saison bekannt gegeben. Intern stand diese Entscheidung schon seit einiger Zeit fest, der Mannschaft wurde sie Mitte September mitgeteilt.

Kein einzelner Grund für die Entscheidung „Es hat vielschichtige Gründe. Der Hauptgrund für die Entscheidung ist, dass ich jetzt in meiner vierten Spielzeit bin und die letzten beiden Spielzeiten mit dem Aufstieg am vorletzten Spieltag und der hammerharten letzten Saison echt Substanz gekostet haben“, sagt der 35-Jährige unserer Redaktion. Seiner Mannschaft gelang der Klassenerhalt in der vergangenen Saison erst in zwei packenden Relegationsspielen gegen die SGE Bedburg-Hau.

Insbesondere die Gefühlslage nach diesem Erfolg in letzter Sekunde hatte Wiegers ins Grübeln gebracht. „Ich habe gemerkt, dass nicht die Freude überwog, sondern die Erleichterung. Ich war danach so platt, dass ich erstmal Zeit gebraucht habe, mich wieder zu sammeln“, sagte der Fortuna-Coach. Auch inhaltlich merkte der ehemalige Defensivspieler, dass er in Sachen Ansprache „vieles schon gespielt“ habe. „Ich habe gespürt, dass ein Cut nötig war – nicht nur bei mir, sondern auch bei den Spielern“, so Wiegers. Trotz der extrem kniffligen Ausgangslage will Wiegers bis Saisonende aber noch alles investieren, um mit dem Verein erneut in der Liga zu bleiben. Bislang holte Dilkrath allerdings nur einen Punkt aus den ersten elf Spielen.