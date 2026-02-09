Landesliga: Ergebnisse & Tore zum 19. Spieltag!

Rhenania Bottrop – PSV Wesel 1:3

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel (75. Lucas Bellingkrodt), Jan Nübel, Jan Niklas Schröer, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert (61. Christian Jusik), Dennis Terwiel, Cem Sakız (83. Dominik Muris), Felix Gatner (46. Marc - Aime Rigione), Mert-Turay Berberoglu (61. Jonas Kimbesi), Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele - Co-Trainer: Marvin Backhaus

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Marvin Nunnendorf (77. Noah Habig), Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka, Denys Ovsiannikov, Zinedine Funfack (90. Jan Gehrmann), Berkan Toptas (57. Max Mahn) - Trainer: Björn Assfelder - Co-Trainer: Admir Begic - Co-Trainer: Taner Demir

Schiedsrichter: Luca Velardi (Wuppertal) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Lennart Laader (17.), 0:2 Denys Ovsiannikov (41.), 1:2 Marc - Aime Rigione (67.), 1:3 Max Mahn (79.)

Rot: Jan Niklas Schröer (80./Rhenania Bottrop/Notbremse)



Mülheimer FC 97 – DJK Blau-Weiß Mintard 4:4

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Kakeru Akasaka (60. Lorik Peshku), Howon Ryu, Eun-seok Ko (46. Efdal Filiz), Joel Tata Nsah, Selim Enes Aydogdu (46. Tunahan Yardimci), Sihun Kim, Montana Kuba (79. Gianluca Barone), Lorik Peshku, Ahmed-Malik Uzun, Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Leon Eschen, Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett (69. Lucas Elias Simos), Serkan Güzel (79. Noah Stemmer), Leon Fritsch (74. Joshua Mantan), Ben Kastor (82. Fatih Koru) - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Serkan Güzel (16.), 0:2 Ben Kastor (19.), 0:3 Leon Eschen (23.), 1:3 Oben Robert Molango (43.), 2:3 Oben Robert Molango (65.), 2:4 Nick Heppner (76.), 3:4 Lorik Peshku (85.), 4:4 Oben Robert Molango (90.)

Gelb-Rot: Sihun Kim (52./Mülheimer FC 97/Unsportliches Verhalten)



Sportfreunde Niederwenigern – Viktoria Goch 5:1

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken, Marvin Schurig, Finn Luca Baartz, Frederik Lach (74. Niklas Nadolny), Florian Machtemes (83. Marc Geißler), Paul Anton Renneberg, Sekvan Azad Rascho, Paul Beyer (29. Finn Dorka), Moreno Mandel (74. Fynn Niklas Roß) - Trainer: Marcel Kraushaar

Viktoria Goch: Thore Seifert, Niklas Zaß (66. Elias Koenen), Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Luca Palla, Ben Pauls (46. Jacob Falkhofen), Luca Plum, Levon Kürkciyan (66. Gabriel Preuß), Jan Wilbers (66. Alexander Möller), Ilias El Moumen (66. Florian Ortstadt) - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: David Dos-Reis (Viersen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Florian Machtemes (12.), 2:0 Moreno Mandel (45.), 3:0 Marvin Schurig (51.), 4:0 Paul Anton Renneberg (67.), 5:0 Frederik Lach (69.), 5:1 Alexander Möller (84.)



FC Kray – SG Essen-Schönebeck 0:2

FC Kray: Raphael Koczor, David Leinweber, Michael Tosh Lake, Raul Sossong Bautista, Edmond Kadrijaj (65. Benludvig Elad), Juri Korte, Estevan Rascho, Luca Kazelis (82. Dlovan Ibrahim), Anis El Ghiat (88. Djibril Tamsir Camara) (92. Mohammed El Zein), Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba - Trainer: Dimitrios Pappas

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Antony Brai, Niklas Parsch (46. Siegfried Kalonda), Erion Abazi (72. Sebastian Neusser), David Lenze, Yassine Bentaleb, Volodymyr Honcharov (46. Yasar Cakir), Matondo-Manace Mbombo, Luiz-Simon Kreisköther (92. Fabio Theisen), Bryan Asagwara (72. Semih Zorlu) - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Semih Zorlu (90.), 0:2 Sebastian Neusser (90.)



SV Scherpenberg – VfB Speldorf 2:4

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Ömer Akbel (82. Gabriel Derikx), Marcel Kretschmer (75. Tevfik Kücükarslan), Emirhan Karaca, Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music (69. Robin Fuhrmann) - Trainer: Sven Schützek

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann (69. Mertcan Akdeniz), Carl Paul, Gabriel Heckerott, Florian Meyer, Robin Tschierske (91. Leon Barghorn), Dominic Miller, Karim El Moumen, Yassin Merzagua (95. Constantin Redeker), Calvin Küper, Bradley Asoh (74. Athanasios Tsourakis) - Trainer: Dimitri Steininger

Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Calvin Küper (40.), 1:1 Baha Arslanboga (49.), 2:1 Emirhan Karaca (59.), 2:2 Bradley Asoh (64.), 2:3 Calvin Küper (82. Foulelfmeter), 2:4 Calvin Küper (90.)



1. FC Lintfort – VfB Bottrop 2:2

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Jonas Haub (64. Marcel Goretzki), Ouassim El Abdouni, Jan Ziebell (84. Justin Uzochi Owuka), Furkan Baydar (82. Taycan Köksel), Princely Ngangjoh (87. Robin Van Radecke), Andre Rieger (71. Matti Völkel), Thorsten Kogel, Abdoulaye Sall - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Alessandro Falcone (21. Frederick Owusu Ansah), Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner (84. Bjarne Neumann), Anil Özgen (71. Ralf Thiel), René Biskup (84. Enes Bilgin) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Andre Rieger (59. Foulelfmeter), 1:1 René Biskup (67. Foulelfmeter), 1:2 Ralf Thiel (80.), 2:2 Taycan Köksel (90.+1)



Sportfreunde Hamborn 07 – SV Budberg 0:4

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik, Max Werner (35. Alexandros Chassanidis), Rashad Ouro-Akpo (60. Julian Keibel), Marvin von Zabiensky, Pascal Spors (35. Petros Tzikas), Luka Blazevic, Giuliano Cosma Salierno - Trainer: Soumiya Bouhadi

SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith, Lennart Hahn (81. Malte Cedric Kluge), Fynn Leon Eckhardt (81. Tim Beerenberg), Niklas Ueberfeld, Mike Terfloth (81. Jeremy Umberg), Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (77. Florian Mordt), Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Theo Kondring (Bocholt) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Moritz Paul (8.), 0:2 Moritz Paul (41.), 0:3 Moritz Paul (49.), 0:4 Oliver Nowak (89.)

Gelb-Rot: Petros Tzikas (56./Sportfreunde Hamborn 07/Oh erst gemeckert dann taktisch)



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – ESC Rellinghausen 0:1

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler (75. Joel Wyputa), Melih Bulut, Yves Busch (60. Timm Florian Bungert), Maurice Tavio Y Huete (84. Alison Rafael Leite Dos Santos), Nick Hillmann, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May (79. Malik Tchalawou), Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Yaw Osei Awuah (85. Tom Holz), Luka Bosnjak, Tristan Richter, Edisher Ugrekhelidze (90. Malick-Montell Mourtala), Can Funke (77. Berkan Eken) - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Can Funke (62.)