Landesliga: Ergebnisse & Tore zum 19. Spieltag!

So läuft der 19. Spieltag der Landesliga Niederrhein: Der PSV Wesel und Victoria Mennrath haben das Wochenende mit Siegen eröffnet, schon am Samstag geht es weiter.
Victoria Mennrath – SG Unterrath 5:1
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov (46. Olcay Türkoglu), Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel (76. Lukas Heller), Jacob Küppers, Maurice Passage (76. Isa Özel), Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly, Miguel Werner (72. Alex Alexandrov), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum (46. Ayoub Ben Haddaj), Alexander Straeten, Dustin Hörz (68. Jan Herrmann), Ahmad Ali, Bünyamin Dogan, Antonio Munoz-Bonilla (46. Soru Iwanaga), Nicholas Farin Horn (46. Ibrahim Jaha), Shunya Hashimoto, Elias Dian (27. Aleksandr Rybakov), Shuki Hamanosono - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Johannes Minkiti (13.), 2:0 Philipp Preckel (32.), 3:0 Philipp Preckel (43.), 4:0 Jacob Küppers (45.), 4:1 Shuki Hamanosono (75.), 5:1 Alex Alexandrov (87.)
Rot: Alexander Straeten (22./SG Unterrath/Notbremse)
VfB 03 Hilden II – SC Velbert 2:4
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (61. Yavuz Erdogan), Azad Sari, Josip Bilac, Leon Prokshi, Shuto Utsugi (81. Amine Feldaoui), Ali-Imran Coban (46. Marvin Michell Theis), Tarique Maurice Hurd, Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah, Jiyan Alessio Karakis (67. Abdelilah Zarok) - Trainer: Koray Sakacali
SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec (74. Makuntima Ntuku), Robin Strohmenger, Niklas Strauch (85. Sandro Dückers), Marc Aaron Kleiner, Laurens Bock (41. Ayyoub Ichoutene), Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Moritz Overfeld (62. Linus Kaminski), Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic (75. Prosper Malua-Kikangila) - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Azad Sari (1.), 1:1 Naoufal El Hamdani (5.), 1:2 Naoufal El Hamdani (10.), 1:3 Moritz Overfeld (26.), 2:3 Azad Sari (45.+1), 2:4 Robin Strohmenger (66.)
ASV Einigkeit Süchteln – TuRU Düsseldorf 3:0
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Lars Prigge (63. Leo Heinrich Rennett), Timur Enes (81. Noah Benjamin Thimm), Bora Nurettin Kat (68. Batuhan Arslanoglu), Justin Coenen, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum (85. Justus Küpper), Leonit Popova (77. Luca Mikail Kovacevic) - Trainer: Volker Hansen
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor (58. Diyar Turan), Frederik Brünen, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Hussein Hammouda, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lars Prigge (14.), 2:0 Lennart Mehler (49. Foulelfmeter), 3:0 Batuhan Arslanoglu (85.)
Rot: Frederik Brünen (59./TuRU Düsseldorf/)
1. FC Wülfrath – SC Kapellen-Erft 2:3
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (88. Takamasa Kaneko), Florian Schikowski (75. Satoshi Ueno), Youssef El Boudihi, Leon Bachmann, Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros (85. Nico Köhler), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Efe Özen (67. Kazuki Hayashi), Lorenz Kowalle (80. Jan Lukas Nosel), Luca Tim Jerz, Yoshihiro Takemura (41. Bryan Schomann), Luis Giesen (76. Simon Sasse), Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Leo Stegner, Janis Waffenschmidt (67. Alexandros Kiriakidis) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leo Stegner (14.), 0:2 Leo Stegner (23.), 1:2 Gian-Luca Bühring (31.), 2:2 Gian-Luca Bühring (40.), 2:3 Kazuki Hayashi (68.)
Gelb-Rot: Marvin Oberhoff (75./1. FC Wülfrath/)
DJK Gnadental – VSF Amern 2:2
DJK Gnadental: Nico Bayer, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar, Marc Pfeil (89. Marinus Sebastian Dassen), Tolga Erginer, Oluremi Martins Williams, Marvin Meirich, Carl Mergenthal (94. Tarik Mavili), Anas Lambrabti (74. Nico Kaufmann), Malte Hauenstein, Oliver Wargalla - Trainer: Sebastian Michalsky
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Hajime Yokota, Micael Nack, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock, Selman Sevinc, Kouki Ozawa (90. Louis Uhling), Johannes Hamacher, Luca Dorsch (90. Omar Boudoudou), Toya Okada (46. Shogo Taniguchi) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
Schiedsrichter: Luis Kleinpeter - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Oliver Wargalla (39.), 2:0 Oliver Wargalla (60.), 2:1 Niklas Thobrock (63.), 2:2 Maximilian Gotzen (69.)
FC Kosova Düsseldorf – FC Remscheid 2:0
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni (46. Taira Tomita), Beslind Fazlija, Agan Ljeza (88. Lejs Zenuni), Egzon-Baijram Zendeli (86. Astrit Hyseni), Fatlum Ahmeti, Roman William Callan, Joel Konadu (66. Naser Ilazi) - Co-Trainer: Rudi Istenic - Co-Trainer: Sascha Berdicchia - Trainer: Ibo Cöl - Co-Trainer: Günter Dembski
FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Jan Nsu Kayala, Michele Buscemi, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir, Luka Sola, Andrii Pedchenko, Luka Ojleski (46. Giuseppe Campana) - Trainer: Björn Joppe
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Egzon-Baijram Zendeli (36.), 2:0 Roman William Callan (75.)
SSV Bergisch Born – DV Solingen 0:2
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Gloire Sunda (75. Anouar Isaoui), Tarik Makkaoui, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis (83. Semi Ergin), Marvin Brüggehoff, Marvin Pak (36. Lutonda Ntiti), Gael Ntolo (77. Falk Simon Jorch), Germano Bonanno - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli (78. Tarkan Türkmen), Samir Azirar, Servet Furkan Aydin, Tuncay Muhammet Altuntas (75. Riyan Khan), Mehmet Zeki Tunc, Sercan Er (65. Stanislao Apicella), Ali-Can Ilbay, Furkan Sagman (46. Mohamed Aaross), Salim El Fahmi (65. Gabriel Binga Pemba) - Trainer: Deniz Aktag
Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Salim El Fahmi (26.), 0:2 Mohamed Aaross (49.)
TSV Solingen – 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:0
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck (88. Torben Rüdingloh), Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (75. Cedric Kareem Ben Zid), Kai Stanzick, Alexander Klatt (82. Elias Dittmann), Tim Schwarz, Jannik Weber (67. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske (92. Gabriel Kelava) - Trainer: Nils Esslinger
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Max Schreckenberg, Georgios Siadas (60. Kingsley Sarpei), Vedran Beric (81. Dylan Oberlies), Edin Šehić (71. Noah Salau), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo (65. Nikolaos Skondras), Erkan Ari, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Kai Stanzick (23. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Luca Novodomsky (79.).
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II
Rhenania Bottrop – PSV Wesel 1:3
Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel (75. Lucas Bellingkrodt), Jan Nübel, Jan Niklas Schröer, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert (61. Christian Jusik), Dennis Terwiel, Cem Sakız (83. Dominik Muris), Felix Gatner (46. Marc - Aime Rigione), Mert-Turay Berberoglu (61. Jonas Kimbesi), Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele - Co-Trainer: Marvin Backhaus
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Marvin Nunnendorf (77. Noah Habig), Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka, Denys Ovsiannikov, Zinedine Funfack (90. Jan Gehrmann), Berkan Toptas (57. Max Mahn) - Trainer: Björn Assfelder - Co-Trainer: Admir Begic - Co-Trainer: Taner Demir
Schiedsrichter: Luca Velardi (Wuppertal) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Lennart Laader (17.), 0:2 Denys Ovsiannikov (41.), 1:2 Marc - Aime Rigione (67.), 1:3 Max Mahn (79.)
Rot: Jan Niklas Schröer (80./Rhenania Bottrop/Notbremse)
Mülheimer FC 97 – DJK Blau-Weiß Mintard 4:4
Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Kakeru Akasaka (60. Lorik Peshku), Howon Ryu, Eun-seok Ko (46. Efdal Filiz), Joel Tata Nsah, Selim Enes Aydogdu (46. Tunahan Yardimci), Sihun Kim, Montana Kuba (79. Gianluca Barone), Lorik Peshku, Ahmed-Malik Uzun, Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Leon Eschen, Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett (69. Lucas Elias Simos), Serkan Güzel (79. Noah Stemmer), Leon Fritsch (74. Joshua Mantan), Ben Kastor (82. Fatih Koru) - Trainer: Marco Guglielmi
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Serkan Güzel (16.), 0:2 Ben Kastor (19.), 0:3 Leon Eschen (23.), 1:3 Oben Robert Molango (43.), 2:3 Oben Robert Molango (65.), 2:4 Nick Heppner (76.), 3:4 Lorik Peshku (85.), 4:4 Oben Robert Molango (90.)
Gelb-Rot: Sihun Kim (52./Mülheimer FC 97/Unsportliches Verhalten)
Sportfreunde Niederwenigern – Viktoria Goch 5:1
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken, Marvin Schurig, Finn Luca Baartz, Frederik Lach (74. Niklas Nadolny), Florian Machtemes (83. Marc Geißler), Paul Anton Renneberg, Sekvan Azad Rascho, Paul Beyer (29. Finn Dorka), Moreno Mandel (74. Fynn Niklas Roß) - Trainer: Marcel Kraushaar
Viktoria Goch: Thore Seifert, Niklas Zaß (66. Elias Koenen), Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Luca Palla, Ben Pauls (46. Jacob Falkhofen), Luca Plum, Levon Kürkciyan (66. Gabriel Preuß), Jan Wilbers (66. Alexander Möller), Ilias El Moumen (66. Florian Ortstadt) - Trainer: Kevin Wolze
Schiedsrichter: David Dos-Reis (Viersen) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Florian Machtemes (12.), 2:0 Moreno Mandel (45.), 3:0 Marvin Schurig (51.), 4:0 Paul Anton Renneberg (67.), 5:0 Frederik Lach (69.), 5:1 Alexander Möller (84.)
FC Kray – SG Essen-Schönebeck 0:2
FC Kray: Raphael Koczor, David Leinweber, Michael Tosh Lake, Raul Sossong Bautista, Edmond Kadrijaj (65. Benludvig Elad), Juri Korte, Estevan Rascho, Luca Kazelis (82. Dlovan Ibrahim), Anis El Ghiat (88. Djibril Tamsir Camara) (92. Mohammed El Zein), Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba - Trainer: Dimitrios Pappas
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Antony Brai, Niklas Parsch (46. Siegfried Kalonda), Erion Abazi (72. Sebastian Neusser), David Lenze, Yassine Bentaleb, Volodymyr Honcharov (46. Yasar Cakir), Matondo-Manace Mbombo, Luiz-Simon Kreisköther (92. Fabio Theisen), Bryan Asagwara (72. Semih Zorlu) - Trainer: Olaf Rehmann
Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Semih Zorlu (90.), 0:2 Sebastian Neusser (90.)
SV Scherpenberg – VfB Speldorf 2:4
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Ömer Akbel (82. Gabriel Derikx), Marcel Kretschmer (75. Tevfik Kücükarslan), Emirhan Karaca, Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music (69. Robin Fuhrmann) - Trainer: Sven Schützek
VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann (69. Mertcan Akdeniz), Carl Paul, Gabriel Heckerott, Florian Meyer, Robin Tschierske (91. Leon Barghorn), Dominic Miller, Karim El Moumen, Yassin Merzagua (95. Constantin Redeker), Calvin Küper, Bradley Asoh (74. Athanasios Tsourakis) - Trainer: Dimitri Steininger
Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Calvin Küper (40.), 1:1 Baha Arslanboga (49.), 2:1 Emirhan Karaca (59.), 2:2 Bradley Asoh (64.), 2:3 Calvin Küper (82. Foulelfmeter), 2:4 Calvin Küper (90.)
1. FC Lintfort – VfB Bottrop 2:2
1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Jonas Haub (64. Marcel Goretzki), Ouassim El Abdouni, Jan Ziebell (84. Justin Uzochi Owuka), Furkan Baydar (82. Taycan Köksel), Princely Ngangjoh (87. Robin Van Radecke), Andre Rieger (71. Matti Völkel), Thorsten Kogel, Abdoulaye Sall - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Alessandro Falcone (21. Frederick Owusu Ansah), Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner (84. Bjarne Neumann), Anil Özgen (71. Ralf Thiel), René Biskup (84. Enes Bilgin) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Andre Rieger (59. Foulelfmeter), 1:1 René Biskup (67. Foulelfmeter), 1:2 Ralf Thiel (80.), 2:2 Taycan Köksel (90.+1)
Sportfreunde Hamborn 07 – SV Budberg 0:4
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik, Max Werner (35. Alexandros Chassanidis), Rashad Ouro-Akpo (60. Julian Keibel), Marvin von Zabiensky, Pascal Spors (35. Petros Tzikas), Luka Blazevic, Giuliano Cosma Salierno - Trainer: Soumiya Bouhadi
SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith, Lennart Hahn (81. Malte Cedric Kluge), Fynn Leon Eckhardt (81. Tim Beerenberg), Niklas Ueberfeld, Mike Terfloth (81. Jeremy Umberg), Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (77. Florian Mordt), Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke
Schiedsrichter: Theo Kondring (Bocholt) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Moritz Paul (8.), 0:2 Moritz Paul (41.), 0:3 Moritz Paul (49.), 0:4 Oliver Nowak (89.)
Gelb-Rot: Petros Tzikas (56./Sportfreunde Hamborn 07/Oh erst gemeckert dann taktisch)
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – ESC Rellinghausen 0:1
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler (75. Joel Wyputa), Melih Bulut, Yves Busch (60. Timm Florian Bungert), Maurice Tavio Y Huete (84. Alison Rafael Leite Dos Santos), Nick Hillmann, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May (79. Malik Tchalawou), Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Yaw Osei Awuah (85. Tom Holz), Luka Bosnjak, Tristan Richter, Edisher Ugrekhelidze (90. Malick-Montell Mourtala), Can Funke (77. Berkan Eken) - Trainer: Sascha Behnke
Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Can Funke (62.)
20. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Viktoria Goch - SC Werden-Heidhausen
So., 22.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Scherpenberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Lintfort
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Niederwenigern
So., 22.02.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Bottrop
So., 22.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Rhenania Bottrop
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kray
