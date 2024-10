Landesliga: Das bringt der letzte Spieltag im Oktober

____

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln FC Remscheid FC Remscheid 15:00

So., 27.10.2024, 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 SG Unterrath SG Unterrath 15:30

Heute, 20:00 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born Cronenberger SC Cronenberg 20:00

So., 27.10.2024, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:30

So., 27.10.2024, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II VSF Amern VSF Amern 13:00

So., 27.10.2024, 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath SC Velbert SC Velbert 15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag

Sa., 02.11.24 16:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born

So., 03.11.24 15:00 Uhr Cronenberger SC - ASV Einigkeit Süchteln

So., 03.11.24 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf

So., 03.11.24 15:30 Uhr Holzheimer SG - DV Solingen

So., 03.11.24 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Viersen

So., 03.11.24 15:30 Uhr Victoria Mennrath - VfR Krefeld-Fischeln

So., 03.11.24 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Fortuna Dilkrath

So., 03.11.24 15:30 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II

So., 03.11.24 15:30 Uhr VSF Amern - VfL Jüchen-Garzweiler

_______________

So., 27.10.2024, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers SpVgg Steele SpVgg Steele 15:30

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg SV Scherpenberg Scherpenberg 15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag

Sa., 02.11.24 16:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Arminia Klosterhardt

So., 03.11.24 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

So., 03.11.24 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 03.11.24 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen

So., 03.11.24 15:00 Uhr VfB Speldorf - GSV Moers

So., 03.11.24 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Lintfort

So., 03.11.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 03.11.24 15:15 Uhr SpVgg Steele - VfB Bottrop

So., 03.11.24 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Budberg

_______________

