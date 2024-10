Landesliga: Brisante Duelle im Tabellenkeller in beiden Staffeln

In den beiden Staffeln der Landesliga Sachsen-Anhalt herrscht am Wochenender wieder reger Betrieb.

Landesliga Nord

In der Nord-Staffel kommt es gleich zu zwei brisanten Duellen mit Einfluss auf den Abstiegskampf. Der MSV Börde, aktuelles Schlusslicht, empfängt den nur zwei Plätze besser positionierten Stadtrivalen SV Arminia. Außerdem begrüßt der SV Baalberge (11.) den Tabellennachbarn Blankenburger FV (12.) - beide stehen nur knapp über dem Strich. Tabellenführer SSV Havelwinkel Warnau begrüßt am Sonnabend den FSV Grün-Weiß Ilsenburg (6.). Derweil hat der FSV Saxonia Tangermünde schon am Freitagabend im Heimspiel gegen den MSC Preussen (7.) die Chance, sich über Nacht an die Spitze zu setzen.