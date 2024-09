Landesliga Braunschweig: Nörten-Hardenberg bricht furios den Bann

Wie angekündigt wurde es ein heißer Tanz zwischen Göttingen 05 und TSC Vahdet Braunschweig. Das bessere Ende dabei hatten die Gäste. Das 0:1 erzielte Dzhaner Karakash, der aus Gifhorn nach Braunschweig wechselte, in der 30. Minute. Als Göttingen dann alles auf eine Karte setzte, konterten die Gäste eiskalt und setzten in Person von Berkan Alim in der 90. Minute den Schlusspunkt. Der gute Saisonstart der Gäste zeichnet sich auch in der Tabelle wieder: Platz zwei für die Braunschweiger hinter dem MTV Wolfenbüttel